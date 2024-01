Barry Keoghan parle de sa bataille contre une terrible bactérie mangeuse de chair

L’acteur de «Saltburn», Barry Keoghan, dit avoir failli mourir d'une infection mangeuse de chair rare, juste avant le tournage de «Banshees of Inisherin», et avoir échappé de peu à l’amputation.

La situation était critique. L’acteur Barry Keoghan a parlé des «bactéries carnivores» qui avaient menacé sa vie en 2021. La star de «Saltburn», 31 ans, avait en effet contracté un cas de fasciite nécrosante, autrement appelée maladie mangeuse de chair, peu avant le début de la production du film «Banshees of Inisherin», sorti en 2022.

S'adressant à GQ, l’acteur irlandais se souvient que les médecins lui avaient dit qu'«un cas de fasciite nécrosante sur cinq était mortel et qu'il risquait de devoir se faire amputer le bras». Il a dit aux médecins : «Mais je ne vais pas mourir, n'est-ce pas ?» Ce à quoi ils avaient répondu : «Eh bien, nous ne savons pas.»

Il se souvient du moment où, allongé dans un lit d'hôpital avec son moniteur cardiaque qui bipait, le scénariste-réalisateur des «Banshees d'Inisherin», Martin McDonagh, lui a dit : «N'oublie pas ça quand tu auras été nommé pour un Oscar.» Ce qui est d'ailleurs advenu par la suite, avec sa nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle pour ce film.

Martin McDonagh, qui avait peur que l’acteur ne décède, s'est également souvenu de la scène. «Je suis allé à l'hôpital en pensant : 'Merde, est-ce qu'il va mourir ?' (...) Nous n'étions qu'à quatre jours du tournage et son bras était gonflé. Mais il m'a dit : ‘Ouais, non, tout ira bien, je te verrai mardi.»

