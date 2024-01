Matthew Perry : l'enquête sur la mort de l'acteur est définitivement classée

L’enquête sur les circonstances de la mort de Matthew Perry le 28 octobre dernier, à l’âge de 54 ans, est officiellement terminée.

Une affaire classée. Les investigations menées autour du décès, fin octobre, de l’acteur de «Friends» sont closes, ont confirmé les autorités policières au magazine américain People, mardi 9 janvier.

Pour mémoire, le 28 octobre dernier, Matthew Perry avait été retrouvé inconscient dans un jacuzzi à son domicile, suscitant une grande vague d'émotion.

Une mort accidentelle

Plus aucune recherche ne sera effectuée, a assuré le service de police de Los Angeles alors que mi-décembre, l’autopsie du corps de Matthew Perry avait conclu à une mort «accidentelle», provoquée par les effets aigus d'une prise de kétamine.

Matthew Perry, qui a lutté durant de nombreuses années contre ses addictions à l'alcool et aux médicaments, suivait un traitement par perfusion de kétamine, avait fait savoir le rapport d'autopsie en décembre, notant toutefois que «la kétamine présente dans son système au moment du décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par perfusion, puisque la durée de vie de la kétamine est de 3 à 4 heures, ou moins». Le dernier traitement de l'artiste remontait à «une semaine et demie» avant sa mort, précisait par ailleurs le rapport d'autopsie.

Toujours d'après l'autopsie, plusieurs autres facteurs ont également été référencés parmi les causes de la mort de l'inoubliable Chandler de la série «Friends», à l'instar de «la noyade», «la maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine», un médicament utilisé pour traiter les troubles liés à l'usage d'opioïdes.

Dans son autobiographie, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» publiée en novembre 2022, Matthew Perry avait évoqué ses anciens problèmes d’addiction, confiant avoir «dû attendre d'être sobre - et loin de la maladie active de l'alcoolisme et de la toxicomanie - pour tout écrire».