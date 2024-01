Kit Harington confie être atteint d'un trouble de l'attention

L’acteur star de «Game of Thrones», Kit Harington, a révélé souffrir d’un trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité (TDAH).

L’acteur qui a été soigné pour sa dépendance à l’alcool après le tournage de «Games of Thrones» a fait de nouvelles révélations sur sa santé. Invité du podcast américain Hidden 20%, consacré aux pathologies dites neurodivergentes (TDAH, Autisme, Dyscalculie, Dyslexie, Dyspraxie), le comédien de 37 ans a confié être atteint d’un trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité, qui se caractérise par des niveaux élevés d’inattention, et ou d’agitation et d’impulsivité.

Un diagnostic tombé lorsqu’il était en cure de désintoxication en 2019. L’acteur, qui à propos de ses problèmes d'alcool a déclaré être aujourd’hui «sobre», a partagé son expérience.

L'acteur explique être parfois «incroyablement agité»

«Ma tête veut penser à tout ce qui se passe dans la pièce en même temps», a expliqué l’interprète de Jon Snow. «S’il y a plus d’une chose qui se passe dans ma tête, je suis dépassé. Je deviens incroyablement agité, anxieux», a précisé ce dernier confiant par ailleurs, qu'il lui était parfois compliqué de gérer sa carrière d'acteur et sa vie de père de famille. Il est le papa de deux enfants, fruits de son union avec Rose Leslie, avec qui il a partagé l'affiche dans la série «Game of Thrones».

Kit Harington, qui a également expliqué se concentrer sur sa vie de père, sera à l'affiche en 2024 du film «Eternal Return», au côté de Naomi Scott, et jouera dans le long métrage d'horreur «What remains of Us».

De son côté le podcast Hidden 20%, animé par Ben Branson, lui-même diagnostiqué TDAH et autiste, veut mettre en lumière ces pathologies neurodivergentes, en invitant chaque semaine des entrepreneurs et artistes atteints par ces troubles. «Des maladies neurologiques qui ont tant contribué silencieusement au tissu culturel du monde», souligne le podcast citant plusieurs exemples de personnalités diagnostiquées notamment dyslexique à l'instar de Picasso, Léonard de Vinci, Charles Darwin ou encore Albert Einstein.