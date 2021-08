Game of Thrones : Kit Harington évoque les dommages psychologiques causés par la série

Entré en cure de désintoxication peu de temps avant la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, l’acteur Kit Harington s’est confié sur les problèmes psychologiques qui l’avaient affecté à cette période.

« J'ai rencontré... certains problèmes de santé mentale après Game of Thrones et durant la fin de la série, pour être honnête », a confié l’acteur britannique dans l'émission The Jess Cagle Show, avant d’ajouter : « Et je pense que ça avait directement à voir avec la nature du show, et de ce que j'ai fait pendant des années ».

Concernant son retrait des plateaux après la saison 8 de GOT, il explique : « J'ai fait une sorte de pause après Game of Thrones, une pause durant laquelle je me suis dit 'Je ne veux pas travailler pendant un an. Je veux vraiment me concentrer sur moi-même'. Et je suis très heureux d'avoir fait ça. »

Durant son année sabbatique, l’acteur a, dit-il, « appris à ne pas fuir ce qu'était Game of Thrones, ni à fuir le personnage qu’il jouait ». « J'ai juste appris à m'approprier la série et à être fier de tout ce qu'elle représente », a-t-il confié.

Actuellement à l’affiche de la série Modern Love, Kit Harington a pris du recul mais s’est aussi apaisé en devenant papa au début de l’année 2021. Il a eu un bébé avec sa femme Rose Leslie, actrice de GOT qu’il avait rencontrée lors du tournage de la série. « Tous les jours, je me réveille et je m'occupe de ce petit humain et maintenant, nous faisons partie d'une unité ensemble. Je pense que ce qui me surprend le plus dans la paternité, c'est que vous êtes maintenant une unité, vous trois, et c'est une toute nouvelle dynamique que vous devez trouver, a-t-il expliqué à Access Hollywood. Je trouve que tous les jours quand il grandit et change, cela me change aussi. C'est une belle chose, vraiment. »