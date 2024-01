Jamie Foxx de retour sur le plateau de «Back In Action» avec Cameron Diaz pour la première fois depuis son problème de santé

Jamie Foxx a ce samedi été aperçu sur le tournage du film «Back in Action» pour la première fois depuis qu'il a connu de graves problèmes en avril 2023.

Jamie Foxx a repris le chemin des plateaux. L’acteur a été vu ce samedi sur le tournage de «Back in Action». C’est la première fois qu’il tourne un film depuis qu’il a subi un mystérieux et grave problème de santé en avril 2023, aussi la première fois depuis qu’une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui par une femme auprès de la cour suprême de l’État de New York pour des faits qui seraient survenus en 2015.

Page Six a publié des photos de Jamie Foxx, 56 ans, et Cameron Diaz, 51 ans, qui joue également dans le film. Lorsque Jamie Foxx avait été hospitalisé le 11 avril 2023, on ne savait pas s'il lui restait d'autres scènes à tourner pour la comédie d'action.

Jamie Foxx returns to ‘Back In Action’ set for the first time with Cameron Diaz after health scare https://t.co/BoAamrvyk9 pic.twitter.com/K4cGmp7395 — Page Six (@PageSix) January 21, 2024

Jamie Foxx n’a pas révélé ce qui l’avait contraint à être hospitalisé - tout juste évoqué «un enfer» - et sa fille Corrine Foxx avait simplement confié qu'il avait subi «une complication médicale». «Heureusement, grâce à une action rapide et à des soins attentifs, il est déjà sur la voie de la guérison», avait-elle rassuré les fans à la fin de l'hospitalisation de son père.

«Je vous remercie pour ce prix évidemment. Mais cette fois-ci, c’est différent. Je ne souhaiterais pas ce que j’ai vécu à mon pire ennemi. C’est très dur, de voir sa propre fin, de voir le tunnel», a déclaré en décembre dernier Jamie Foxx, très ému à la remise de son prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors de la soirée de la Critics Choice Association. J’ai vu le tunnel, pas la lumière. Mais il faisait vraiment chaud dans ce tunnel. Je me suis même demandé si j’allais au ’bon endroit (rires)».