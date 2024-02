L'acteur Buddy Duress, vu dans «Good time» au côté de Robert Pattinson, est mort à l'âge 38 ans 

De son vrai nom Michael C. Stathis, l’acteur Buddy Duress, qui a notamment joué dans le film «Good Time», au côté de Robert Pattinson, est décédé à l’âge de 38 ans.

Buddy Duress n’est plus. Le comédien américain s’est éteint l’année dernière à l’âge de 38 ans. Son décès remonte en effet à novembre 2023, a révélé le frère de l’acteur, Christopher Stathis, auprès du média People.

De son vrai nom Michael C. Stathis, le comédien américain, qui luttait contre des addictions, a succombé à un arrêt cardiaque, dû à une surdose de drogues.

«Mad Love in New York», «Good Time»...

Buddy Duress était surtout connu pour avoir joué dans les films des frères Safdie, à savoir «Mad Love in New York» (2014) et le thriller policier «Good Time» (2017), dans lequel il incarne le rôle de Ray et donne la réplique à Robert Pattinson.

Il est également apparu dans «La Grande Noirceur», de Maxime Giroux, «Flinch», réalisé par Cameron Van Hoy et «Mass State Lottery», de Jay Karales, qui doit sortir prochainement.

Ces dernières années, l’acteur avait fait plusieurs allers-retours en prison, pour vol, menaces ou encore possession de drogues. Il laisse derrière lui sa mère et son frère.