Raphaël et Mélanie Thierry bientôt parents pour la troisième fois

Déjà parents de deux fils, le chanteur Raphaël et l’actrice Mélanie Thierry vont bientôt accueillir leur troisième enfant.

La famille s’agrandit. Le chanteur Raphaël va bientôt goûter à nouveau aux joies de la paternité. Sa compagne, la comédienne Mélanie Thierry, est enceinte de leur troisième enfant. L’interprète de «Caravane» a annoncé l’heureux événement ce dimanche dans une interview accordée à La Tribune.

«Je me lève tôt pour accompagner mes enfants à l’école et je me couche à minuit quand je tire jusque-là. Et je vais être à nouveau papa. C’est merveilleux», a confié le chanteur, qui a raflé trois Victoires de la musique en 2006 et qui s’apprête à faire son grand retour avec un nouvel album.

en couple depuis plus de 20 ans

Baptisé «Une autre vie», son dixième opus, dans lequel il se livre sur sa vision de la vie et du bonheur, entre amour, désir et nostalgie, sortira ce vendredi 8 mars.

Pour rappel, Raphaël, 48 ans, et Mélanie Thierry, 42 ans, sont déjà parents deux garçons : Roman, né en 2008, et Aliocha, qui a vu le jour six ans plus tard, en 2014. Très discrets sur leur vie privée, les deux artistes sont ensemble depuis plus de 20 ans. Ils se sont rencontrés en 2002, dans les loges d’un théâtre après un concert.