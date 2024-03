Joe Jonas officialise sa relation avec Stormi Bree Henley par un baiser échangé en Australie

Joe Jonas a été photographié en train d’embrasser le top model Stormi Bree Henley à plusieurs reprises lors d’une sortie, dimanche dernier, à Sydney. L’ancien compagnon de Sophie Turner a été rejoint par ses frères au cours de la journée.

C’est officiel. Une semaine après avoir été aperçu en compagnie du top model américain Stormi Bree Henley pour une sortie en mer, à Sydney, Joe Jonas a officialisé sa relation avec la jeune femme de 33 ans, dimanche dernier, en l’embrassant devant l’objectif des caméras lors d’une journée passée dans un centre d’activités en plein air de la capitale australienne, révèle le site Page Six.

L’ancien compagnon de Sophie Turner, dont il est divorcé depuis septembre dernier après quatre années de mariage, et avec laquelle il a eu deux enfants, a été rejoint par ses deux frères, Nick et Jonas, au cours de la journée. Les frères Jonas sont actuellement au coeur d’une tournée mondiale et se produisent actuellement en Australie. Ils seront à Brisbane aujourd’hui, mardi 5 mars, avant de prendre la direction de Melbourne.

Stormi Bree Henley est maman d’une petite fille de 6 ans, Gravity, née de ses amours avec l'influenceur Lucky Blue Smith. Joe Jonas est le père de Willa, 3 ans, et Delphine, 1 an. Son ex-épouse, Sophie Turner, a également retrouvé l’amour dans les bras de Peregrine Pearson, un artistocrate britannique avec lequel elle a été aperçue très proche dans les rues de Londres, en décembre dernier.