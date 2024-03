Harry Styles, Conor Kennedy, Joe Jonas, Calvin Harris... Qui sont les ex de Taylor Swift ?

Depuis septembre dernier, Taylor Swift est en couple avec le joueur de football américain Travis Kelce. Avant de trouver l’amour dans les bras du sportif, la star de la pop a vécu plusieurs idylles, avec des chanteurs, des acteurs, mais aussi avec un membre de la famille Kennedy.

Joe Jonas

Le chanteur Joe Jonas, membre du groupe des Jonas Brothers, a partagé la vie de Taylor Swift de juillet à octobre 2008. Leur rupture avait beaucoup fait parler à l’époque. Et pour cause, la chanteuse, alors âgée de 18 ans, avait révélé que Joe Jonas l’avait quitté par téléphone, et ce, en 27 secondes chrono. Cette déception amoureuse lui a toutefois inspiré plusieurs chansons, dont «Forever and Always», «Last Kiss», ou encore «Better Than Revenge».

Taylor Lautner

L’été suivant, en 2009, Taylor Swift est apparue en couple avec l’acteur américain Taylor Lautner, alias Jacob dans la saga à succès «Twilight». Les deux tourtereaux s’étaient rencontrés sur le tournage du film «Valentine's Day». À la suite de leur idylle, qui a duré seulement trois mois, la chanteuse lui a dédié le titre «Back to December», sorti en 2010, et dans lequel elle s’excuse de l’avoir largué.

John Mayer

Dès décembre 2009, la star, âgée de 19 ans, a fréquenté le chanteur et guitariste John Mayer, 32 ans, qu’elle avait rencontré quelques mois plus tôt lors du Met Gala. Ils sont restés ensemble jusqu’en mars 2010. Après quoi, John Mayer a lui aussi eu droit à sa chanson. Taylor Swift a évoqué leur séparation dans «Dear John».

Jake Gyllenhaal

Six mois plus tard, en octobre 2010, elle a trouvé du réconfort dans les bras de l'acteur Jake Gyllenhaal. Leur relation fut de courte durée puisque le couple a roucoulé seulement trois mois. Cependant, même si elles sont brèves, ses histoires d’amour restent sa principale source d'inspiration. La chanteuse s’est ainsi consolée en écrivant la chanson «We Are Never Ever Getting Back Together».

Conor Kennedy

Après avoir enchaîné plusieurs idylles avec des acteurs et des chanteurs, Taylor Swift s'est entichée d’un membre de la famille Kennedy. Elle est en effet restée tout l’été 2012 en couple avec Conor Kennedy, le petit-neveu de l’ancien président américain John F. Kennedy.

Harry Styles

Taylor Swift est par la suite tombée sous le charme du chanteur Harry Styles, membre des One Direction. Les deux stars de la pop sont restées ensemble plusieurs mois, entre fin 2012 et début 2013, faisant la Une de tous les magazines people. Les paroles de ses titres «Style» et «Out of the Woods» font référence à sa relation avec l’interprète du tube «As It Was».

Tom Hiddleston

Dans la foulée, Taylor Swift a vécu une romance aussi passionnelle que furtive avec Tom Hiddleston. Leur histoire a duré à peine trois mois. «Taylor est une femme formidable. (…) Nous avons passé un temps formidable», avait déclaré l'acteur britannique.

Joe Alwyn

Sur la liste de ses amants, figure également l’acteur britannique Joe Alwyn, avec qui la reine de la pop est restée six ans. Ils ont annoncé leur rupture en avril 2023, soit peu de temps après le début de sa tournée mondiale «The Eras Tour», qui passera par Paris en mai prochain.

Quelques mois plus tard, un nouvel homme a fait chavirer son cœur. Il s'agit du joueur de football américain Travis Kelce. Taylor Swift et la star des Chiefs de Kansas City filent le parfait amour depuis septembre 2023.