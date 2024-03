Famille royale britannique : ce que l'on sait de l'état de santé de Kate Middleton

Ce lundi 11 mars, la princesse de Galles a présenté ses excuses après la publication d'une photo retouchée pour la fête des mères britannique, relançant ainsi les spéculations sur sa santé.

Le mystère reste entier. Après la publication d'une photo modifiée de Kate Middleton avec ses enfants pour la fête des mères au Royaume-Uni ce 10 mars, les rumeurs sur sa santé se sont intensifiées, obligeant l'épouse du prince William à présenter ses excuses le lendemain. Voici ce qu'on sait à ce sujet.

Dans un communiqué partagé le 17 janvier dernier, le palais de Kensington a annoncé que Kate Middleton avait été admise à la London Clinic la veille pour une «opération chirurgicale programmée de l'abdomen». Aucun autre détail n'a été fourni, reflétant le désir de la princesse que «ses informations médicales personnelles restent privées».

«L'opération s'est déroulée avec succès et il est prévu qu'elle reste à l'hôpital pendant 10 à 14 jours», a-t-il ajouté. Plus tard, face aux interrogations du peuple britannique, le palais a précisé aux correspondants royaux britanniques que ce n'était pas un cancer.

Douze jours plus tard, le 29 janvier, Kensington a indiqué que la femme âgée de 42 ans était rentrée à son domicile de Windsor, à l'ouest de Londres, sans pour autant donner la date de ce retour discret. Un second communiqué a mentionné que la duchesse de Cambridge, absente de la vie médiatique depuis Noël, «fait de bons progrès».

Pendant son séjour à l'hôpital, le palais a déclaré qu'«en se basant sur l'avis médical actuel, il est peu probable que (la princesse) reprenne ses activités officielles avant Pâques», ce qui équivalait à une période de convalescence d'au moins deux mois et demi.

Très populaire, la princesse a alors dû annuler tous ses engagements, à savoir une visite officielle annulée avec William en Italie, la cérémonie des Baftas, la célébration annuelle du Commonwealth, la fête de Saint-David début mars et la fête de la Saint-Patrick fin mars.

Les médias britanniques ont alors rapporté que Kate Middleton a quitté Windsor pour passer quelques jours pendant les vacances scolaires de février avec son mari et leurs enfants, George, Charlotte et Louis, à Sandringham dans le Norfolk, où le couple possède une maison.

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, malgré le soutien envers la chef de la flotte aérienne de la Royal Navy, le silence inhabituel de la famille royale sur son état de santé a continué de susciter de nombreuses interrogations.

Lors de son premier discours public après l'intervention chirurgicale, le 8 février, le prince William a exprimé sa gratitude envers la population pour son soutien, alors que son père, Charles III, est également soigné pour un cancer. Cependant, il a annulé à la dernière minute sa participation à une cérémonie commémorative en l'honneur de son parrain, le roi Constantin de Grèce, au château de Windsor, pour des raisons personnelles, 19 jours plus tard.

Face aux nouvelles spéculations, le palais de Kensington a assuré que la princesse «continue de bien se porter» dans une brève déclaration relayée par les médias britanniques.

Le 4 mars, les tabloïds américains ont publié une photo de Kate Middleton, arborant des lunettes de soleil sur les yeux et assise sur le siège passager d'un véhicule conduit par sa mère. Le cliché n’est pas repris par les journaux britanniques, mais l’information est toutefois relayée abondamment.

Le lendemain, le site web de l'armée britannique a annoncé que la princesse serait présente lors des cérémonies officielles pour l'anniversaire du roi Charles III début juin, sans confirmation de l'information par Kensington, responsable de l'agenda de Kate et William. Des sources royales ont indiqué que le ministère n'avait pas consulté le palais au préalable. La mention de la présence de la chef du régiment de cavalerie du Pays de Galles a été retirée du site internet dans la soirée.

Enfin, le 10 mars, à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, le palais de Kensington a publié une photo officielle de Kate Middleton souriante avec ses trois enfants, la première depuis son opération mi-janvier. Cependant, suite à de nombreuses incohérences relevées par les internautes sur les réseaux sociaux, elle a reconnu que la photo avait été retouchée, relançant les spéculations.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024