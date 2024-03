Minnie Driver : la comédienne révèle avoir été dévastée par sa rupture avec Matt Damon

Invitée de l’émission «Jennifer Hudson Show», Minnie Driver est revenue sur la profonde tristesse ressentie lors de la cérémonie des Oscars en 1997 où Matt Damon avait remporté, avec Ben Affleck, le prix du meilleur scénario original peu de temps après leur séparation.

Un peu de recul. Il y a trois mois, Minnie Driver avait fait parler d’elle en évoquant son désespoir de voir son ex, Matt Damon remporter, avec Ben Affleck, le prix du meilleur scénario original lors de la cérémonie des Oscars en 1997 pour le film «Will Hunting». Une consécration pour le comédien qui venait de rompre avec sa partenaire à l’écran, et s’était mis en couple avec Winona Ryder, qui l’accompagnait à la soirée. Un moment douleureux qu’elle a à nouveau évoqué dans l’émission «Jennifer Hudson Show».

«J’aimerais dire à la jeune fille que j’étais : ‘Chérie, c’est cool, tu peux faire la fête, et la vie va être géniale et belle et difficile, et formidable, et tu tomberas encore amoureuse. Tout va bien se passer’», a-t-elle répondu. «Je mettrais mes bras autour de cette jeune femme, et je la serrerais dans mes bras, et je lui dirais que ça va aller», ajoute-t-elle. Minnie Driver explique que ce soir-là, elle était dévastée après sa rupture avec Matt Damon peu de temps avant la cérémonie des Oscars. Et que la médiatisation de leur idylle, puis de leur rupture, avait rendu la chose encore plus douloureuse. La comédienne de 54 ans se souvient également de sa gêne au moment où la caméra s’est fixée sur elle à la remise du prix.

«Quand ils ont gagné, la caméra a fait un plan fixe sur moi, et il y avait cette caméra droit dans le visage de cette pauvre jeune femme de 25 ans qui était à deux doigts de fondre en larmes», a-t-elle précisé. En 2023, Minnie Driver avait souligné que Matt Damon avait rompu avec elle quelques semaines avant les Oscars. Où il s’était présenté avec sa nouvelle conquête, Winona Ryder. Détail important : c’est lors d’une interview avec Oprah Winfrey à la télévision américaine qu’il a annoncé leur rupture sans en avoir parlé avec elle au préalable. Un moment «fantastiquement inapproprié», avait-elle déclaré au Los Angeles Times en 1997. Minnie Driver est désormais en couple avec le réalisateur Addison O’Dea depuis cinq ans.