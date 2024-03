Oscars 2024 : le chien du film «Anatomie d'une chute» fait mine d'uriner sur l'étoile de Matt Damon du Hollywood Walk of Fame

À la demande de l’humoriste Jimmy Kimmel, maître de cérémonie des Oscars, le chien Messi, prénommé Snoop dans le film «Anatomie d’une chute», a fait semblant d’uriner sur l’étoile de Matt Damon, sur le Hollywood Walk of Fame.

De nombreuses stars ont fait le déplacement jusqu’à Los Angeles pour assister à la 96e cérémonie des Oscars, dont le Border Collie Messi, alias Snoop dans le film de Justine Triet, «Anatomie d’une chute», qui a remporté ce dimanche le prix du meilleur scénario original. Et le célèbre chien ne s’est pas contenté de faire acte de présence.

Pour l’occasion, il a participé à un gag, initié par Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie. À la fin de la soirée, l’humoriste a diffusé une séquence sur laquelle on peut voir la boule de poils sur le «Walk of Fame» à Hollywood, en train de faire semblant d’uriner sur l'étoile de Matt Damon, sa cible favorite.

une fausse rivalité

En effet, cela fait plusieurs années que l’acteur et l'animateur font mine d’entretenir une rivalité sur le petit écran. Les deux stars s'amusent à se détester depuis 2005 et ne loupent pas une seule grande occasion pour se tacler. Sans surprise, la vidéo a été largement visionnée et relayée sur les réseaux sociaux.

"Anatomy of a Fall" star Messi appears to pee on Matt Damon's star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/yMXgsvpiip — Variety (@Variety) March 11, 2024

Récompensé par la «Palm dog» lors du Festival de Cannes, l’animal avait déjà capté toute l’attention lors du traditionnel déjeuner des nommés aux Oscars, organisé au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, qui précède chaque année la cérémonie.

Ryan Gosling, America Ferrara et Billie Eilish avaient notamment posé au côté de l'animal, surnommé «l’artiste incompris» par Laura Martin Contini, son coach personnel.

Messi, qui joue le chien guide d'un petit garçon malvoyant dans le film de Justine Triet, «a un potentiel d’enfer, adore travailler et sait faire plein de choses», avait-elle confié en juin dernier. «Quand il a été pris pour le film ‘Anatomie d’une chute’, je me suis dit que c’était sa chance. L’artiste incompris est devenu très grand !».