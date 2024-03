Oscars 2024 : Donald Trump se moque de la réaction de Jimmy Kimmel pendant la cérémonie

Dans un entretien avec la chaîne américaine Fox News, dimanche dernier, Donald Trump s’est amusé de la décision de Jimmy Kimmel de lire son message critiquant les Oscars pendant la cérémonie, assurant que l’animateur était «plus bête» qu’il ne le pensait.

Un coup médiatique. Donald Trump s’est exprimé sur la décision de Jimmy Kimmel de lire, en direct lors de la 96e cérémonie des Oscars, le message qu’il avait posté sur son réseau social, Truthsocial, au cours de son interview avec la chaîne américaine Fox News, dimanche dernier. Il explique avoir été surpris par la décision de l’animateur – qu’il accuse de s’en prendre à lui régulièrement dans son talk-show sur ABC – de divulguer le contenu de ce message, dans lequel il critiquait la cérémonie et son travail en tant qu’hôte.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il le lise. Juste avant la remise du trophée pour le film de l’année – qui est le plus important, n’est-ce pas ? (…) Et il a lu mon message sur Truth à l’antenne. C’est devenu l’histoire la plus importante alors qu’on lui avait demandé de ne pas le faire», s’amuse Donald Trump, assurant avoir reçu une attention internationale sans avoir rien demandé. «Je me suis dit : ‘Ce type est encore plus bête que je ne le pensais’. Son intervention est devenue virale, c’était partout à travers le monde, alors que tout ce qu’il avait à faire était de se taire», ajoute-t-il.

Le lendemain de la cérémonie des Oscars, Jimmy Kimmel avait révélé à la télévision que la production lui avait déconseillé de lire le message de Donald Trump. «Ils m’ont dit : ‘Tu as un peu de temps’. Et je lui ai répondu que j’allais lire le message de Trump. Ils m’ont dit : ‘Non, non, ne fait pas ça !’ J’ai dit : ‘Oh que si’», avait-il expliqué. Il semblerait que son trait d’humour au cours de la soirée n’ait pas eu l’effet escompté.