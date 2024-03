Arnold Schwarzenegger et Danny Devito réunis à l'écran 35 ans après le film «Jumeaux»

Les stars hollywoodiennes Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger, qui ont partagé l'affiche de la comédie «Jumeaux» en 1988, se retrouveront à l'écran prochainement.

Le retour d'un duo culte ? L'acteur Danny DeVito a annoncé qu'un nouveau film était en préparation avec Arnold Schwarzenegger, 35 ans après la sortie du film «Jumeaux».

«Nous travaillons sur quelque chose, un projet que nous allons faire ensemble, un autre film», a déclaré le comédien âgé de 79 ans lors d’une interview avec CNN.

Danny DeVito a déclaré qu'il était ami avec l'ancien culturiste de 76 ans avant même de tourner ensemble dans un film où ils jouaient le rôle de frères peu conventionnels : «Arnold et moi sommes de très bons amis». «Nous nous sommes rencontrés bien avant «Twins», il y a des années », s’est-il remémoré.

PAS DE SUITE POUR «TWINS»

Le duo a également partagé l'affiche dans la comédie «Junior» en 1994, avec Emma Thompson. Dans «The Last Action Hero», sorti en 1993 et interprété par Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito a, de son côté, prêté sa voix à un des personnages.

Les retrouvailles potentielles ont été évoquées pour la première fois dans une interview à GQ en novembre, faisant référence au mandat du politicien à la tête de la Californie de 2003 à 2011 : «Nous avons raté «Twins 2», parce qu'il est devenu gouverneur», a-t-il déclaré pour plaisanter.

Alors qu'une suite à «Twins» fait l'objet de rumeurs depuis des années, dont une avec Eddie Murphy et Tracy Morgan intitulée «Triplets», la star de «Mars Attack» a précisé que le scénario du film en cours de préparation concerne «juste deux amis, deux gars».

Sur scène, lors de la 96ème cérémonie des Oscars, Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ont plaisanté à propos de leurs rôles de méchants dans la saga Batman, Le Pingouin et M. Freeze, tout en remettant l’Oscar des meilleurs effets spéciaux et du meilleur montage.