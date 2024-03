Cancer de Kate Middleton : «Elle a écrit son discours seule et très vite», révèle un proche de la princesse

Selon une source citée par le site britannique du Daily Mail, Kate Middleton aurait personnellement rédigé chaque mot de son intervention vidéo enregistrée mercredi dernier à Windsor durant laquelle elle a révélée être atteinte d’un cancer.

À la hauteur de l’événement. Kate Middleton aurait rédigé «elle-même et très rapidement» l’intégralité du discours prononcé dans son intervention vidéo diffusée ce vendredi 22 mars sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, révèle une source au site britannique The Daily Mail.

Enregistrée mercredi dernier à Windsor, ce message se serait imposé comme une évidence pour la princesse de Galles qui aurait ainsi voulu prendre ses responsabilités face au monde entier.

Un geste davantage vécu comme un devoir au regard de sa fonction, que comme un moyen de faire taire les rumeurs et autres spéculations, précise un ami proche au Sunday Times.

Le sens du devoir

«Il ne s’agissait pas tant du drame qui se jouait ces dernières semaines, même si cela a été particulièrement contrariant. Elle a senti qu’elle devait le faire par rapport à sa fonction. C’est plus le fait de savoir qu’elle est une personnalité publique et que cela lui confère, de fait, une responsabilité plus large en tant que telle», affirme cette source. «Tout était d’elle, chaque mot, tout est venu très rapidement», poursuit-elle.

Selon ce même ami, la princesse de Galles aurait souhaité s’adresser avant tout à tous ceux qui la soutenaient au-delà des rumeurs et des théories du complot concernant son absence. Aussi, la décision de s'exprimer dans une vidéo lui serait apparue comme le moyen le mieux adapté pour révéler cette terrible information. Kate Middleton aurait également considéré qu’il était de son devoir de transmettre un message d’espoir à ceux qui étaient, eux aussi, touchés par la maladie, et de rassurer les fans de la famille royale à travers le monde.