Danse avec les Stars : Natasha St-Pier répond «aux graves accusations d’Inès Reg»

Quelques heures après la vidéo d’Inès Reg revenant sur les tensions dans les coulisses de «Danse avec les Stars», Natasha St-Pier a, ce lundi, pris la parole pour dénoncer de «graves accusations et contre-vérités».

Le feuilleton se poursuit. Actuellement au casting de la nouvelle saison de «Danse avec les Stars», Inès Reg et Natasha St-Pier se sont disputées le 31 janvier dernier lors des répétitions de l’émission. Alors qu’Inès Reg a, ce dimanche soir, publié une vidéo dans laquelle elle revient sur le clash qui aurait valu à Natasha St-Pier trois jours de mise à pied, la chanteuse a, ce lundi après-midi, à son tour publié une vidéo pour évoquer l’affaire.

«Bonjour, comme vous le savez, depuis le début, je garde le silence, parce que je ne suis pas une personne à polémique, et parce que j'ai trop de respect pour les candidats incroyables, les danseurs, la production de l'émission, tous les techniciens, les intermittents qui travaillent sur cette émission. Ils sont nombreux, ils se donnent à fond pour cette émission», dit l’interprète de «Tu trouveras» en préambule. «J'ai beaucoup de respect pour le public, les téléspectateurs, et notre métier en tant qu'artiste, c'est de transmettre des ondes positives, de divertir, pas de vous engluer dans des histoires glauques et des controverses», ajoute-t-elle.

«J'ai pris connaissance avec regret et beaucoup de peine des stories d'Inès Reg. Et vu la gravité des accusations qui sont proférées, vu les inexactitudes, les omissions, voire les contre-vérités qui sont dites, je vais devoir y répondre. C'est un crève-cœur de devoir le faire parce que c'est la dernière chose que je voulais, mais je n'ai pas le choix vu l'ampleur que prend cette histoire et les accusations gravissimes qui sont portées», déclare ensuite Natasha St-Pier, qui annonce qu’elle en dira plus ce lundi soir à 21h.

Insulte, mise à pied et main courante

Dimanche, Inès Reg a donné sa version des faits sur leur clash survenu le 31 janvier dernier et sur ce qui a suivi. Les tensions seraient montées après qu’Inès Reg a demandé à sa voisine de studio et son danseur, Anthony Colette, de baisser leur musique. Natasha St-Pier aurait insultée Inès Reg, la traitant de «petite salope». Une séquence filmée qui aurait beaucoup déplu à la production de «Danse avec les Stars», laquelle aurait décidé de mettre la chanteuse à pied pendant trois jours. Mais sans évoquer l’incident dans l’émission, car ne cadrant pas avec l’humeur familiale du divertissement.

Inès Reg a publié un SMS que Natasha St-Pier lui aurait envoyé pour s’excuser, dans lequel cette dernière explique avoir maladroitement manié le second degré, une justification à laquelle Inès Reg, «sous le choc», n’avait pas adhéré.

Inès Reg explique que les autres candidats et danseurs avaient eu vent de l’affaire et, par la suite, injustement pris et fait et cause pour Natasha St-Pier. «C'était horrible, ça m'a rappelée le collège, le harcèlement scolaire, quand personne ne t'aime, tout le monde te tourne le dos alors que tu n'as rien fait.», a confié l’humoriste.

Natasha St-Pier a décidé ensuite de déposer une main courante. Inès Reg l’a appris après un article du Parisien paru la semaine dernière. Alors que les deux artistes avaient enfin recommencer à se parler et que les choses semblaient aller mieux entre elles, explique Inès Reg, la nouvelle a été un nouveau choc.

«Elle me répond, oui, c’est vrai, j’ai déposé une main courante, j’arrive pour t’expliquer. Après cet appel, je suis affolée, j’ai peur, je suis triste, j’ai honte. Je n’ai jamais eu affaire à la police, je vais devoir raconter ça à ma famille. Je ne sais pas vraiment ce qu’est une main courante. Je suis en panique», a dit Inès Reg avant de revenir sur les explications de Natasha. «Elle me dit ‘j’ai fait ça parce que tu n’as pas répondu à mon message quand je me suis excusée, on ne se croisait pas, c’était froid… j’avais peur que tu envoies des gens me casser les jambes’». «Mais regarde-moi bien ! Je fais 1m50. Depuis quand je connais des gens qui cassent des jambes ?», et Natasha de se défendre évoquant les agressions de la patineuse Nancy Kerrigan et de la footballeuse Kheira Hamraoui.

«Mais vous les avez vus, les gens qui traînent avec moi, ils sont tous mignons, tout le monde rigole avec eux. Le truc c’est que mon manager est Martiniquais, mon cadreur est Marocain… et que la seule raison pour laquelle t’as eu peur en fait c’est parce qu’il y a des Noirs et des Arabes ?! Tu ne peux pas me répondre ça ! Ce n’est pas possible», dit-elle avoir rétorqué à Natasha précisant qu’elle ne pense pas du tout que la chanteuse soit raciste.

«Je ne dis pas qu’elle est raciste, elle m’a répondu ‘non, mais j’ai eu peur il faut me comprendre. Moi je n’ai que la chanson… et quand j’ai vu que tu ne faisais rien (après l’altercation ndlr.), ça m’a encore plus fait paniquer, quand je rentrais chez moi, j’avais peur qu’on me casse les jambes’». Et Inès Reg de souligner qu’ensuite la chanteuse «s’est excusée vraiment. Elle m’a dit : ‘C’est nul d’avoir fait ça, je ne pensais pas que ça allait sortir (…), je l’ai fait pour me protéger parce que j’ai eu peur».

«Je n'en veux à personne, Natasha, si tu vois cette story. C'est passé, on s'en fiche. C'est une émission familiale. Il faut que ça s'arrête.», implore-t-elle dans sa vidéo. Natasha St-Pierre n’a visiblement pas l’intention d’en rester-là.