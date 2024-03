Frédéric Lopez : qu'est-ce que l’otospongiose, cette maladie contre laquelle lutte l'animateur ?

Frédéric Lopez, animateur d’«Un dimanche à la campagne» et de «Rendez-vous en terre inconnue», a révélé souffrir d’une maladie évolutive, l'otospongiose, qui le prive petit à petit de ses capacités auditives.

Un sentiment d'isolement. Dans un entretien avec Nice-Matin publié cette semaine, Frédéric Lopez a confié être atteint d’une maladie de l'oreille : l’otospongiose. Malgré une intervention chirurgicale en 2019, l’animateur d’«Un Dimanche à la Campagne» et de «Rendez-vous en terre inconnue» dit continuer de souffrir au quotidien. Et craint à terme une perte totale de son audition.

Déjà sourd de l’oreille droite, Frédéric Lopez, 56 ans, porte désormais une prothèse auditive à l’oreille gauche. Cette dernière est en effet également atteinte par la pathologie. «Je me suis fait opérer de l’oreille droite, sauf que ça n’a pas fonctionné», a-t-il dit. «Je n’entends plus rien de ce côté-là». Et de l’autre ? «J’ai 50% de mes facultés et des acouphènes, comparables à un bruit d’aspirateur en permanence», a-t-il expliqué.

Apprendre le langage des signes

Les effets sociaux de ces difficultés à entendre se font sentir au travail comme dans le cercle privé. «C’est compliqué quand son métier, c’est d’écouter. Mais c’est comme ça, je l’accepte», assure-t-il. «En réunion, j’en vois certains gênés. Alors que beaucoup portent des lunettes sans que ça soit un problème». Au quotidien il lui faut aussi composer. «Lors d’un dîner, ça isole. Je suis un peu en retrait. Mais ça me va de voir les autres s’amuser», précise-t-il. L’animateur «évoque également l’opportunité d’apprendre le langage des signes, en prévision d’une surdité totale», font également savoir nos confrères de Nice-Matin.

L'otospongiose est un trouble du mécanisme osseux responsable d'une surdité évolutive avec une forte probabilité génétique (même s’il existe des otospongioses sans antécédents familiaux). Le renouvellement osseux ne s’effectue pas correctement, et, par endroits, l’os normal est remplacé par un os de mauvaise qualité, réalisant les foyers otospongieux, ou otoscléreux, ce qui entraîne progressivement une gêne sociale de plus en plus invalidante», est-il expliqué sur le site de l’Hôpital Fondation Rothschild. «De diagnostic simple, elle doit être reconnue précocement, car elle peut bénéficier d'un traitement chirurgical dont les résultats sont le plus souvent spectaculaires», est-il ajouté.