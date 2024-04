Beyoncé : les fans en colère à cause de titres manquants sur les CD et vinyles de l'album «Cowboy Carter»

Certains fans de Beyoncé ont exprimé leur mécontentement, car jusqu'à cinq chansons sont absentes des éditions vinyle et CD de son album «Cowboy Carter», contrairement à la version numérique du projet.

Au milieu de tous les éloges suscités par le huitième album de Beyoncé, «Cowboy Carter», depuis sa sortie le 29 mars dernier, une controverse circule parmi les fans, à cause de l’absence de certaines chansons sur les disques compacts et les vinyles.

Tout au long du week-end, les acheteurs ont signalé sur les réseaux sociaux que cinq titres présents sur la version numérique de l'album country manquaient sur le vinyle, à savoir «Spaghettii», «Flamenco», «The Linda Martell Show», «Ya Ya» et «Oh Louisiana». Les mêmes morceaux sont également absents du CD, à l'exception de «Flamenco».

En outre, la boutique en ligne de Beyoncé avait indiqué précédemment qu'une «chanson supplémentaire» serait disponible sur la version CD de l’opus, mais aucune piste supplémentaire n'a été ajoutée sur le disque.

Plusieurs fans, qui se sont directement adressés au détaillant de l'album, demandant parfois des réductions ou des remboursements sur l'édition vinyle, ont reçu une réponse automatique indiquant que leurs requêtes seraient traitées dans trois à quatre jours en raison d'un «volume d'e-mails plus élevé que d'habitude».

Le cas n'est pas isolé

Beaucoup d'internautes ont présumé que l'artiste de 42 ans avait continué à modifier et à ajouter des chansons après le pressage de la version vinyle, qui aurait été effectué dans un délai de «10 semaines à six mois», selon la BBC. Ainsi, certaines personnes seraient en possession d'une version antérieure de l'album.

Un problème qui a été probablement rencontré dans les récents pressages de vinyles pour l'album vinyle «Pink Friday 2» de la rapeuse Nicki Minaj, qui n'avait que 10 chansons alors que la version streaming en avait 22, par exemple.

La théorie est renforcée par le dos des vinyles et CD, indiquant «Acte II – Beyincé – Beyoncé» et les couvertures montrant une photo de la chanteuse portant une écharpe brodée de «Beyincé». Certains fans pensent que l’album était à l’origine intitulé «Beyincé», en référence au nom de sa famille et l'erreur à la maternité ayant conduit à cette orthographe sur des actes de naissance.

La seule mention de «Cowboy Carter» est un autocollant apposé sur l’emballage. L'album en lui-même ne comporte seulement que deux mentions du titre final, une fois par Beyoncé sur «Ya Ya», qui a été exclu de l'édition vinyle, et une autre par Dolly Parton sur l'introduction de «Tyrant», qui a été inclus.