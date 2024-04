Calvin Harris : sa femme admet écouter son ex-petite amie Taylor Swift en son absence

L'épouse de Calvin Harris a avoué être une grande fan de l'ex-petite amie de son mari, Taylor Swift.

«Dès que mon mari s'en va, j'écoute Taylor Swift», a révélé Vicki Hope, la femme du DJ écossais, lors de l'épisode du 8 avril de son émission «Going Home with Vick, Katie and Jamie», intitulé «Quand les garçons sont absents».

«C'est à ce moment-là que j'ai mon petit coup de fouet - juste un petit coup de fouet, juste deux ou trois chansons, que je me débarrasse de tout ça, et puis c'est fini», a ajouté l’animatrice radio.

Calvin Harris et Taylor Swift sont sortis ensemble pendant 15 mois, de 2015 à 2016. La célébrité de 34 ans a également écrit la chanson à succès du DJ «This Is What You Came For», sortie en 2016, interprétée par Rihanna, sous le nom de «Nils Sjoberg».

Une rupture médiatisée

Quelques semaines après la séparation, qui aurait été la source d'inspiration pour des chansons comme «I Forgot You Existed», le producteur britannique avait accusé publiquement son ex-conjointe d'avoir essayé de le faire disparaître comme Katy Perry, en référence à la querelle très médiatisée de Taylor Swift avec l'interprète de «Roar».

«Je sais que vous n'êtes pas en tournée et que vous avez besoin de quelqu'un de nouveau pour essayer d'enterrer Katy mais je ne suis pas ce type, désolé. Je ne le permettrai pas», avait-il déclaré sur X (anciennement Twitter), avant de se rétracter.

Lors d'une interview avec le magazine britannique GQ en 2020, il a admis que «c'était une réaction complètement erronée». «Je protégeais ce que je considère comme mon seul talent dans le monde et qui était rabaissé. J'avais l'impression que les choses s'empilaient sur moi, et c'est à ce moment-là que j'ai craqué», a-t-il ajouté.

Calvin Harris a épousé Vicki Hope en septembre 2023, tandis que Taylor Swift est en couple avec le joueur de football américain Travis Kelce.