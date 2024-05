«Êtes-vous lauréat d'un Emmy ? Je ne pense pas» : Demi Moore s’en prend à un spectateur en présentant Cher au gala de l'amfAR (VIDEO)

Présente à Cannes pour son nouveau film, «The Substance», réalisé par la française Coralie Fargeat, Demi Moore a eu un différend avec un spectateur lors du gala de l’amfAR, en marge du festival de Cinéma.

Une amitié solide. Lors du 30e gala de l’amfAR Cinema Against AIDS, en faveur de la lutte contre le SIDA, le jeudi 23 mai, Demi Moore a confronté un spectateur pendant qu'elle présentait la chanteuse Cher, invitée d'honneur de la soirée, sur scène.

Dans la vidéo partagée en ligne, la star de «Ghost» a commencé son discours en déclarant : «Je vais voir si c'est le moment que nous attendions tous. Je veux juste m’assurer que vous êtes vraiment, vraiment avec moi. Parce que cette femme incroyable que je vais vous présenter est lauréate d'un Grammy, d'un Oscar et d'un Emmy».

Demi Moore a interrompu son discours, visiblement perturbée par quelqu'un dans l'assistance. «Êtes-vous un lauréat d'un Emmy, là-bas, au fond de la salle ? Je ne pense pas, p*****», a-t-elle scandé, suscitant réactions mêlées de surprise et d'applaudissements de la part du public.

Une soirée prestigieuse

«Elle est une icône du style et mon inspiration personnelle en matière de coiffure. Et elle a été honorée par l'amfAR pour son prix de l'inspiration en 2015. En fin de compte, elle est l'une des interprètes les plus talentueuses, les plus réussies et les plus appréciées de tous les temps. Alors s'il vous plaît, accueillez chaleureusement l'incroyable, la seule et unique, Cher», a poursuivi la comédienne.

Plus tôt sur le tapis rouge, les deux stars ont posé ensemble près de trente ans après avoir collaboré dans le téléfilm d'anthologie américain «If These Walls Could Talk», en 1996.

Parmi les autres célébrités présentes, citons Michelle Yeoh, Heidi Klum, Andie MacDowell, Diane Kruger, Colman Domingo, Michelle Rodriguez, Sarah Ferguson, la duchesse d'York ou encore Kelly Rowland, qui s'est exprimée sur son altercation avec un agent de sécurité à Cannes.

Le gala annuel, qui collecte des fonds pour la recherche sur le VIH/sida, célèbre son 30e anniversaire, depuis sa création par Elizabeth Taylor en 1993. Une date spéciale honorée par Cher à la clôture de l'événement, au moment de chanter son succès «Believe».