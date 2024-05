George Lucas : Mark Hamill n'a pas reconnu le réalisateur durant le casting de «Star Wars»

Lors des auditions pour le rôle de Luke Skywalker dans «Star Wars», Mark Hamill n'avait pas reconnu George Lucas, le créateur de la saga légendaire. Ce qui n'a pas empêché ce dernier, honoré le 25 mai prochain d'une Palme d'or d'honneur à Cannes, de lui offrir le rôle de sa vie.

Une rencontre inédite. L'acteur Mark Hamill, connu pour avoir interprété le rôle emblématique de Luke Skywalker dans «Star Wars», a failli manquer l'opportunité de sa carrière en ne reconnaissant pas le réalisateur George Lucas lors de son audition.

Lors de la journée d'audition générale, où les acteurs se présentaient simplement aux réalisateurs, Mark Hamill espérait décrocher un rôle dans le premier volet de «Star Wars», tout en essayant de convaincre Brian De Palma de le choisir pour le film d'horreur «Carrie au bal du diable».

«Je suis allé à ces auditions, il y avait Brian De Palma et George Lucas. George ne disait pas un mot. Je suis sorti et j'ai demandé "C'était qui l'assistant de De Palma ?" Et là, on me répond "C'était George Lucas !"», a récemment raconté l'acteur au micro du site Wired.

«J'avais vu son «American Graffiti» mais là, c'était juste une audition toute simple, où il fallait un peu se présenter. Ce n'est que plus tard que j'ai eu une autre audition, avec un passage du scénario à jouer», a poursuivi Mark Hamill.

La Palme d’honneur le 25 mai pour le père de Star Wars

Quelques semaines après, l'acteur a passé un casting devant un George Lucas clairement identifié cette fois, donnant naissance à l'un des plus gros succès financiers de l'histoire du cinéma.

Le réalisateur de la franchise recevra d'ailleurs la Palme d’honneur le 25 mai, lors de la cérémonie de clôture de la 77e édition du Festival de Cannes, ont annoncé les organisateurs.

«Le Festival de Cannes a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur (...) Depuis, je suis revenu au festival à de nombreuses reprises en tant que scénariste, réalisateur et producteur. Je suis vraiment honoré par cette reconnaissance spéciale, qui signifie beaucoup pour moi», a commenté le vidéaste dans un communiqué du festival.

Au total, les six épisodes de Star Wars ont généré plus de 4 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) de recettes au cinéma.