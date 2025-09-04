Toute l’actu en direct 24h/24
«Un risque important» : pourquoi Lady Gaga a-t-elle annulé son concert à Miami à la dernière minute ?

La tournée internationale «Mayhem Ball» de Lady Gaga tire fort sur ses cordes vocales. [REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lady Gaga n’a pas assuré son show prévu à Miami ce mercredi soir. La chanteuse a annoncé regretter de devoir annuler à la dernière minute, mais ne pas avoir le choix en raison «de risques importants».

Grosse déception pour ses fans, mais il fallait suivre les recommandations. Lady Gaga a annoncé l'annulation de son spectacle à Miami seulement quelques minutes avant l'heure de début prévue ce mercredi soir. 

La chanteuse a déclaré que son médecin et son coach vocal lui avaient demandé de ne pas se produire en raison d'un «risque important» de dommages à ses cordes vocales. «Salut tout le monde, je suis vraiment désolée mais je dois reporter le spectacle de ce soir à Miami», a-t-elle posté sur Instagram.

L’interprète de «Bad Romance», actuellement en tournée («The Mayhem Ball»), a confié que sa voix était «extrêmement tendue» lors de la répétition la veille et de son traditionnel échauffement effectué à quelques heures du concert. Lady Gaga a ajouté que, bien que la décision d'annuler à la dernière minute soit «difficile et angoissante», elle ne voulait pas causer de dommages permanents à ses cordes vocales.

«Comme vous le savez, je chante en direct tous les soirs. Même si cette décision a été difficile et douloureuse, je crains davantage les conséquences à long terme sur ma voix», a-t-elle déclaré. «J'espère que vous me pardonnerez et accepterez mes plus sincères excuses pour la déception et le désagrément».

