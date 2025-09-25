Caroline Ithurbide : l'animatrice révèle être enceinte de son troisième enfant

L’animatrice Caroline Ithurbide a annoncé être enceinte de son troisième enfant dans l’émission «Pascal Praud et vous», diffusée en direct sur Europe 1.

Bientôt quatre à la maison. Déjà maman de Gaspard Ruben et Ambre Lilah, nés respectivement en 2008 et en 2011, et issus de son ancienne union avec le présentateur Boris Ehrgott, l’animatrice Caroline Ithurbide va connaître les joies de la maternité pour la troisième fois. La chroniqueuse de 45 ans a annoncé l’heureuse nouvelle ce mercredi 24 septembre, sur Europe 1.

«Je dois dire devant la France entière que j'attends un bébé ! Je peux pleurer à tout moment», a-t-elle lancé en direct dans l’émission «Pascal Praud et vous». Elle attend une petite fille, fruit de ses amours avec le comédien Polo Anid, qui a notamment partagé l’affiche avec Pierre Niney dans le film «Boîte noire» (2021) et joué dans plusieurs séries télévisées, dont «Scènes de ménage», «Petits secrets en famille» et «Un si grand soleil».

«J'ai suivi les traces de Gauthier Le Bret (devenu papa il y a quelques semaines d’une petit garçon, NDLR), vous m'avez inspiré», a poursuivi Caroline Ithurbide, qui réveille tous les matins les auditeurs de RFM au côté de Philippe Lellouche. «Je trouve ça formidable d'avoir cette envie, ce désir, ce courage, aujourd'hui, de repartir... Parce que ce n'est pas simple d'avoir un petit enfant à 45 ans», a réagi Pascal Praud, admiratif.

un prénom «hyper beau»

Ce à quoi la maman a répondu : «Je vais tenter un truc, je vais essayer de mettre toute la charge mentale sur le père. En 2025, je me dis qu'il est temps». Concernant le prénom, il est déjà choisi. «Mais je vais vous garder la surprise», a-t-elle poursuivi, précisant néanmoins qu’il est «hyper beau» et «à consonance un peu méditerranéenne».

Pour mémoire, Caroline Ithurbide et Polo Anid se sont dit «oui» en 2022. «Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là. Une rencontre venue du ciel», avait-elle raconté dans les colonne du magazine «Public».