Gilles de la Tourette : comment se manifeste ce syndrome et quelles célébrités en sont atteintes ?

Le syndrome Gilles de la Tourette affecterait 1 personne sur 200 en France. Voici ses principaux symptômes et les stars qui ont révélé en souffrir.

En évoquant ses problèmes de santé mentale, Robbie Williams a cette semaine déclaré qu'il avait «réalisé» qu'il souffrait du syndrome Gilles de la Tourette. Il a indiqué que ses symptômes ne se voyaient pas de l’extérieur mais se manifestaient chez lui par des «pensées intrusives».

Selon l'Institut du Cerveau, les symptômes principaux de ce trouble neurologique «sont des tics moteurs et sonores, souvent accompagnés de troubles psychiatriques. Les tics, qui peuvent parfois être très invalidants, surviennent de manière intense et répétée, mais ils peuvent être temporairement contrôlés par un effort volontaire, bien que cela soit généralement limité à de courtes périodes». Selon le NHS, ils «peuvent être déclenchés par différentes choses, notamment le stress, l’excitation ou la fatigue».

Ils apparaissent généralement dans les premières années de scolarisation, indique Orphanet, et «leur fréquence augmente jusqu’à l’adolescence puis diminuent à l’âge adulte. Parfois à la puberté, on peut observer une diminution voire une disparition des manifestations. A l’âge adulte, la personne atteinte apprend à mieux contrôler son environnement et modifie ses tics pour les rendre plus acceptables et mois apparents».

Les tics moteurs se manifestent par des contractions musculaires et des mouvements brusques, involontaires et répétés tandis que les tics sonores prennent dans la majorité des cas la forme de bruits simples comme des cris, mais aussi des reniflements, des raclements de gorge ou des toussottements.

A noter que la coprolalie, cette tendance à proférer des insultes de façon répétées et incontrôlée ne concerne qu'un petit pourcentage des personnes atteintes. Le NHS souligne que «les tics peuvent être déclenchés par différentes choses, notamment le stress, l’excitation ou la fatigue».

Des tics «épuisant»

Plusieurs personnalités ont évoqué publiquement être atteintes du syndrome Gilles de la Tourette. Parmi elles, Lewis Capaldi. En 2022, le chanteur écossais avait expliqué que c’était la raison de ses spasmes à l’épaule. L’année suivante, à 28 ans, il avait annoncé devoir mettre sa carrière entre parenthèses, le temps pour lui de prendre soin de sa santé mentale et physique.

Autre star de la musique, la chanteuse Billie Eilish, a révélé sur le plateau d’Ellen de Generes avoir été diagnostiquée à l’âge de 11 ans. Elle a confié : «les principaux tics que je fais constamment, toute la journée, sont du genre : je remue mon oreille d'avant en arrière, je lève un sourcil, je claque ma mâchoire... et je fléchis mon bras ici, et ce bras-ci, je fléchis ses muscles. Ce sont des choses que vous ne remarqueriez jamais si vous aviez juste une conversation avec moi, mais pour moi, c'est très épuisant.»

L’acteur Dan Aykroyd («SOS Fantômes») avait lui aussi révélé avoir reçu un diagnostic durant l'enfance (12 ans), confiant également souffrir d’autisme. «J'avais des tics, de la nervosité et des grognements», avait-il déclaré selon les propos rapportés par le Sun, avant d'ajouter : «J'ai suivi une thérapie, qui a vraiment fonctionné, et à 14 ans, mes symptômes ont diminué.»