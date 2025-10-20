Jennifer Lopez : son ex-mari Ojani Noa l’accuse de l’avoir trompé

Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après que Jennifer Lopez a confié dans une interview n’avoir jamais été vraiment aimée, Ojani Noa, le premier époux de la chanteuse américaine, a pris la parole sur Instagram. Il a notamment accusé la star d’avoir eu une relation extra-conjugale durant leur mariage.  

Une vive réaction. Invitée la semaine dernière dans l’émission de radio américaine «The Howard Stern Show», Jennifer Lopez s’est confiée sur sa vie sentimentale et ses quatre mariages, affirmant n’avoir jamais été vraiment aimée par les hommes qui ont partagé sa vie. «Ce que j’ai compris, ce n’est pas que je ne suis pas digne d’être aimée, c’est qu’ils n’en sont pas capables», a-t-elle notamment déclaré. 

Des propos qui n’ont pas laissé indifférent Ojani Noa, son premier époux. Piqué au vif, le Cubain, qui a été marié à «J Lo» de 1997 à 1998, a publié ce week-end sur Instagram un message particulièrement virulent. 

«Le problème, c'est toi»

«Arrête de nous rabaisser. Arrête de me rabaisser en te faisant passer pour une victime. Le problème, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi», peut-on lire dans sa publication.

Après quoi il a accusé l’interprète de «Get Right» de l'avoir trompé pendant leur union. «Tu as été aimée à plusieurs reprises. Tu t'es mariée quatre fois. Et tu as eu d'innombrables relations entre-temps. Tu as décidé de me mentir, de me tromper… Tu m'as supplié de préserver ce mariage pour éviter une mauvaise presse», a poursuivi l’ancien comédien devenu coach sportif, se qualifiant de «fidèle, honnête et aimant». 

Sur le même sujet Jennifer Lopez révèle quelle co-star embrasse le mieux Lire

Pour l’heure, la star de 56 ans n’a pas réagi à ces accusations. Après son divorce avec Ojani Noa, Jennifer Lopez a été mariée au chorégraphe Cris Judd, en 2001, ainsi qu'au chanteur Marc Anthony, épousé en 2004, avec qui elle est restée sept ans et a eu deux enfants, des jumeaux prénommés Max et Emme. En 2022, elle a dit «oui» à l’acteur Ben Affleck, avant de mettre fin à leur relation deux ans plus tard. 

