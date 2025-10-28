Chris Evans est papa, sa femme Alba Baptista donne naissance à son premier enfant

Chris Evans et sa femme Alba Baptista ont discrètement accueilli leur premier enfant, annonce ce mardi la presse people américaine.

La star de «Captain America» aurait décroché un nouveau rôle, celui de papa. Chris Evans et son épouse l’actrice Alba Baptista auraient accueilli leur premier enfant ce week-end, a rapporté TMZ, qui précise que le bébé serait né samedi dans le Massachussetts, sans en préciser ni le sexe ni le prénom.

Comme le souligne Page Six, en juin, les fans avaient spéculé que le couple attendait un heureux événement après que le père de l'actrice, Luiz Baptista, avait échangé avec un fan qui lui souhaitait à lui et au père de Chris Evans, G. Roberts Evans III, une bonne fête des pères. Luiz Baptista Luiz avait répondu : «Merci beaucoup, cher Chris. Ton tour arrive !»

Un projet de longue date

Alors qu’il participait au Comic Con de New York en octobre 2023, Chris Evans avait confirmé s’être marié avec Alba Baptista, la star de la série «Warrior Nun». L’interprète de «Captain America» est en couple avec la comédienne de 26 ans depuis 2021. Ils avaient officialisé leur romance en 2022. «J'ai demandé ma femme en mariage en portugais», avait-il expliqué sur le tapis rouge de «Materialist» en 2023. «Elle est portugaise, alors j'ai appris à dire ‘Veux-tu m'épouser ?’ en portugais. Je m'y suis exercé toute la semaine. J'étais vraiment nerveux au moment de le faire», avait-il ajouté.

Élu «homme le plus sexy de la planète» cette même année, Chris Evans avait confié à l'époque à People que ses priorités étaient de se marier, d’avoir des enfants et de fonder une famille. La star de Marvel avait également déclaré à Access Hollywood en novembre 2024 qu'il voulait «absolument» avoir des enfants. S'il n'a pas encore confirmé, le projet semble s'être concrétisé.