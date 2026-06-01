40 ans de la mort de Coluche : que deviennent ses enfants, Romain et Marius ?

À la mort de Coluche le 19 juin 1986, son ex-femme Véronique se retrouvait seule avec leurs deux fils, Marius, 10 ans, et Romain, 14 ans. Tous deux poursuivent aujourd’hui son héritage.

Deux hommes dont leur père serait fier. Marius et Romain Colucci, les fils de Michel Colucci, alias Coluche, et Véronique Kantor, étaient respectivement âgés de 10 et 14 ans au moment de l’accident de moto de l’humoriste, sur une route départementale entre Cannes et Opio, dans les Alpes-Maritimes, le 19 juin 1986.

S’ils avaient refusé la succession de leur père à sa mort pour ne pas récupérer ses dettes, ils s’étaient finalement ravisés au début des années 1990, assignant en justice le producteur Paul Lederman à propos des redevances de droits d'auteur attachés à l'exploitation des enregistrements phonographiques de Coluche. Une bataille judiciaire remportée en 2010, et confirmée par la Cour d’appel de Paris sept ans plus tard, qui leur a permis de récupérer une partie du fruit du travail de Coluche.

Aujourd’hui âgés de 49 ans, Marius Colucci poursuit une carrière de comédien, apparaissant régulièrement dans des séries à succès telles que «Les petits meurtres d’Agatha Christie» ou «Capitaine Marleau». Il a quitté le tumulte de la vie parisienne pour s’installer dans le village de Beaumont-de-Lomagne, une petite commune du Tarn-et-Garonne où il vit auprès de son épouse, Sarah, originaire de la région.

Le frère aîné, Romain, 53 ans, a commencé sa carrière professionnelle à la télévision, en tant qu’assistant réalisateur pour France 3, avant de se lancer dans l’écriture de cinq livres consacrés à la vie de son père. Il est aujourd’hui administrateur de l’association Les Restos du coeur, un autre héritage de son paternel. «Je défends la mémoire de mon père et son héritage, ça me suffit», avait-il notamment déclaré au site Le Figaro en 2016, pour le 30e anniversaire du décès de l’humoriste.