NBA : Alicia Keys enflamme la parade des Knicks avec «Empire State of Mind» (vidéo)

La chanteuse Alicia Keys a clôturé en beauté l'immense parade organisée ce jeudi à New York en l'honneur des Knicks, sacrés champions NBA pour la troisième fois de leur histoire et pour la première fois depuis cinquante-trois ans.

Une journée mémorable pour la Grosse Pomme. Des dizaines de milliers de New-Yorkais se sont rassemblés dans les rues de Manhattan pour acclamer les Knicks après leur victoire face aux Spurs de Victor Wembanyama le week-end dernier.

Une véritable marée orange et bleue a accompagné les joueurs le long du célèbre «Canyon of Heroes» jusqu'au parvis de l'Hôtel de Ville, où les attendait une invitée surprise : Alicia Keys. Pour l'occasion, la chanteuse de 45 ans a interprété «Empire State of Mind», le tube enregistré avec Jay-Z en 2009 et devenu depuis l'hymne officieux de New York.

Alicia Keys est venue célébrer le titre des Knicks en interprétant "Empire State of Mind" 🎤 🎶



Et les joueurs qui se régalent derrière ! 😍 pic.twitter.com/uXkjIa7FIF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

«C'est notre moment. Nous sommes des champions», a-t-elle lancé assise derrière son piano, avant d'entonner le célèbre refrain aux côtés des hommes de Mike Brown et des supporters qui attendait ce titre depuis 1973. D'autres personnalités avaient également fait le déplacement pour célébrer ce sacre historique, notamment l'acteur Timothée Chalamet et le réalisateur Spike Lee, fervent supporter des Knicks.