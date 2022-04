Qu’est-ce que le phénomène de Lazare ?

Le 29 mars dernier, un éboueur de Seine-Saint-Denis a fait un malaise cardiaque lors de sa tournée. Peu après avoir été déclaré mort, il est «revenu à la vie». Il s’agit d’un phénomène rare appelé phénomène de Lazare.

Lorsqu’une personne fait un malaise cardiaque et que ses constantes vitales s’arrêtent, les secours procèdent à la réanimation, par le biais de massages cardiaques notamment. Si la victime ne réagit pas et que son cœur ne redémarre pas et que ses constantes sont toujours à l'arrêt, elle est alors déclarée morte.

Le phénomène de Lazare intervient après cette déclaration de mort. Alors que les constantes sont à l'arrêt, elles se remettent à fonctionner sans aucune raison apparente. La personne "revient" donc à la vie.

Le phénomène de Lazare, un nom emprunté à la bible

Le phénomène tire son nom d’un passage du Nouveau Testament de la Bible. Jésus qui rend visite à son ami Lazare apprend par ses sœurs Marthe et Marie que ce dernier est mort depuis quatre jours. Le corps de Lazare ayant déjà était mis au tombeau, Jésus aurait ordonné à son ami de le rejoindre à l’extérieur. L’homme serait alors revenu à la vie.

Tout comme dans ce passage de la bible le phénomène médical de Lazare reste inexpliqué. Cependant, contrairement au Lazare du Nouveau Testament qui ressuscite en parfaite santé, le phénomène dont a été victime l’éboueur est délétère pour le corps. L’ensemble des constantes ayant été à l’arrêt, les organes ont pu souffrir du manque d’oxygène. Dans son cas, le cœur n’est reparti qu’au bout d’une trentaine de minutes.

L’éboueur de Seine-Saint-Denis victime de ce phénomène rare est actuellement dans le coma et se trouve dans un état désespéré. Le professeur Frédéric Adnet, chef du Samu du département, explique à l’AFP qu’il y a cependant peu d’espoir : «en regardant la littérature, on constate qu'il y a aucun cas où les patients s'en sont sortis vivant»