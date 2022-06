Covid-19 : face à la 7e vague, l’été des Français est-il menacé ?

Alors que les cas de Covid-19 demeurent en hausse, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a appelé jeudi 23 juin, à l’intensification de la campagne vaccinale, mais aussi à la «responsabilité citoyenne». Tout en excluant «pour l’instant», des mesures contraignantes.

Juste après avoir reçu sa deuxième dose de rappel, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire au sein de l’hexagone : «Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France, y compris en région parisienne. Donc nous sommes en vigilance».

En une semaine seulement, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Si cette reprise a commencé fin mai, elle a depuis été multipliée par trois. Elle est désormais observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d’âges.

Un nouveau sous-variant détecté

En cause, l’apparition d’un nouveau sous-variant. «C’est le fameux sous-variant, le petit cousin d’Omicron, c’est le BA5. Il est 10% plus contagieux que le BA2 qui était déjà 40% plus contagieux qu’Omicron. Donc on est sur des formes plus contagieuses mais moins virulentes», explique Robert Sebbag, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Certains scientifiques estiment que rétablir l’obligation du port du masque dans les transports aiderait à contrer cette propagation. De son côté, le gouvernement n’a pas évoqué de nouvelles restrictions.