Covid-19 : à qui est réservée la 2e dose de rappel ?

Alors que les contaminations liées au Covid-19 ont explosé ces derniers jours en France, le gouvernement a ouvert l’accès mercredi 22 juin à la deuxième dose de rappel du vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Toutes les conditions pour en bénéficier résumées ici à la loupe.

Qui a accès au second rappel du vaccin ?

Conformément aux avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 17 mars 2022 et du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 31 mars, l’exécutif a validé mercredi l’accès à la seconde dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les Français âgés de 60 ans ou plus dès six mois après leur troisième dose.

#COVID19 | Les personnes âgées de plus de 60 ans, avec ou sans comorbidité, peuvent recevoir leur deuxième dose de rappel du vaccin.



Les détails https://t.co/6sH0iPLhqO — Gouvernement (@gouvernementFR) June 22, 2022

Cette quatrième dose était déjà accessible depuis le 28 janvier dernier pour les personnes immunodéprimées dès trois mois après la troisième dose, ainsi que depuis le 14 mars dernier pour les Français âgés de 80 ans ou plus dès trois mois après leur dernier rappel.

La 4e dose a été fortement recommandée pour ces catégories car la protection donnée par la vaccination diminue avec le temps et le coronavirus circule activement dans l’Hexagone.

Que faire en cas d’infection au Covid après le premier rappel ?

Si l’infection au Covid-19 est intervenue plus de trois mois après votre troisième dose, un deuxième rappel n’est alors pas nécessaire.

En revanche, en cas d’infection moins de trois mois après la troisième dose, un second rappel est recommandée au moins six mois après la date d’infection.

Brigitte Bourguignon appelle à «intensifier la vaccination»

Ce jeudi, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a exhorté les populations vulnérables à se plier à un second rappel vaccinal, à l’occasion d’un déplacement dans une pharmacie parisienne pour y recevoir sa quatrième dose de vaccin.

La ministre de la Santé et de la Prévention a rappelé l’importance de la vaccination, dont la deuxième dose de rappel a été élargie aux personnes de plus de 60 ans ce mercredi et ouverte aux personnes de plus de 80 ans et aux immunodéprimés depuis quelques mois.

«La vaccination reste l’arme la plus utile et elle s’adresse en ce moment aux personnes les plus âgées et immunodéprimées. Je lance un appel à cette vaccination qui doit être maintenue et soutenue. Aujourd’hui, pour ce rappel vaccinal, les plus de 60 ans sont déjà éligibles. Il faut intensifier la vaccination, c’est la meilleure arme dont nous disposons», a expliqué Brigitte Bourguignon lors d’un point presse.

Par ailleurs, alors que les contaminations ont explosé en France, «les mesures actuelles suffisent si chacun s’y met. Il y a quand même tout un panel de possibilités pour se protéger et protéger les autres aussi, c’est important (…) L’idée, c’est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l’instant mais nous surveillons chaque jour cette situation pour reprendre d’autres mesures en cas de besoin», a-t-elle estimé.

«Le vaccin reste notre principale arme»

Pour expliquer la nécessité de vacciner une partie de la population avec une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'Hôpital Saint-Louis à Paris, a de son insisté sur l’importance du vaccin et son efficacité.

Qui sont les malades ? "Les patients qui arrivent à l’hôpital sont des patients âgés qui ont reçu 2 ou 3 doses. Cela montre bien qu’il y a une érosion de l’efficacité de la protection du vaccin contre les formes sévères au bout de 4 à 6 mois”, détaille la Pr. Crémieux. pic.twitter.com/UEWP7aSg7i — franceinfo (@franceinfo) June 22, 2022

«Le vaccin reste notre principale arme (…) Les patients qui arrivent à l'hôpital sont des patients âgés qui ont reçu 2 ou 3 doses. Cela montre bien qu'il y a une érosion de l'efficacité de la protection du vaccin contre les formes sévères au bout de quatre à six mois», a analysé Anne-Claude Crémieux sur franceInfo.

Selon les données officielles, 220.000 injections sont réalisées chaque semaine en France et près de 75 % d’entre elles concerneraient des quatrièmes doses de vaccin. Or, sur 8,7 millions de personnes éligibles à ce nouveau vaccin, seuls 2,18 millions d’entre elles ont bénéficié d’une injection pour la quatrième dose à l’heure actuelle.

Pour rappel, ce mardi 21 juin, la France a totalisé 95.217 nouveaux cas de Covid-19, soit une augmentation des cas de 46% par rapport à la semaine dernière, laissant présager d’une éventuelle reprise de l’épidémie.