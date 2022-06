Covid-19: «les mesures actuelles suffisent», estime la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon

Malgré un rebond épidémique puissant observé en France ces derniers jours, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a estimé, ce jeudi 23 juin, que les mesures actuelles «suffisent» pour contenir l’épidémie de Covid-19.

«Ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l’instant». C’est en substance le message délivré par la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon ce jeudi, lors d’un déplacement dans une pharmacie parisienne pour y recevoir sa deuxième dose de rappel vaccinal anti Covid-19.

«Les mesures actuelles suffisent si chacun s’y met. Il y a quand même tout un panel de possibilités pour se protéger et protéger les autres aussi, c’est important (…) L’idée, c’est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l’instant mais nous surveillons chaque jour cette situation pour reprendre d’autres mesures en cas de besoin», a détaillé la successeur d'Olivier Véran et candidate malheureuse aux législatives lors d’un point presse.

«La vaccination reste l’arme la plus utile»

La toujours ministre de la Santé et de la Prévention a toutefois rappelé l’importance de la vaccination, dont la deuxième dose de rappel a été élargie aux personnes de plus de 60 ans ce mercredi, après avoir été ouverte aux personnes de plus de 80 ans et aux immunodéprimés depuis quelques mois.

«La vaccination reste l’arme la plus utile et elle s’adresse en ce moment aux personnes les plus âgées et immunodéprimées. Je lance un appel à cette vaccination qui doit être maintenue et soutenue. Aujourd’hui, pour ce rappel vaccinal, les plus de 60 ans sont déjà éligibles. Il faut intensifier la vaccination, c’est la meilleure arme dont nous disposons», a expliqué Brigitte Bourguignon.

Elle a enfin souligné l’importance des traitements médicaux développés depuis quelques mois dans l’Hexagone. «L’autre arme dont nous disposons, ce sont les traitements antiviraux qui existent aussi et là je dis aux citoyens concernés de s’adresser à leur médecin et leur pharmacien qui leur expliqueront cette possibilité», a conclu la ministre.