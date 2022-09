Manque de sommeil : voici les 3 signes qui doivent vous alerter

Quand on ne dort pas suffisamment, le corps n’hésite pas à envoyer des signaux d'alerte. Mais encore faut-il les reconnaître. Voici 3 signes qui prouvent que vos nuits sont trop courtes.

un plus grand appétit

Qui dit fatigue, dit appétit stimulé. En effet, le manque de sommeil augmente la production de ghréline, l’hormone responsable de la sensation de faim, et diminue le taux de leptine, qui, elle, est liée à la sensation de satiété. Résultat, on a tendance à manger plus, et surtout des aliments gras et sucrés, ce qui favorise la prise de poid.

Une mauvaise mémoire

Le sommeil joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation et de concentration. Quand on ne dort pas assez, on a donc plus de mal à assimiler et à retenir certaines informations. De plus, cette dette peut affecter le cortex préfrontal, zone du cerveau en charge du raisonnement, altérant ainsi notre capacité de jugement et de prise de décision.

Des troubles de l’humeur

Soyez d'autre part attentif à votre humeur. Si vous vous sentez plus anxieux, agressif ou irritable que d’habitude, cela peut signifier qu’il est nécessaire de dormir davantage. Se priver des bras de Morphée peut en effet engendrer une l'instabilité émotionnelle.