Cancer du sein : le dépistage bientôt proposé dès 45 ans ?

Face au cancer, la Commission européenne veut renforcer la prévention. Elle propose d'étendre les opérations de dépistage, notamment pour le cancer du sein.

A l'heure actuelle, au sein de l'Union européenne, le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse aux femmes âgées de 50 à 69 ans. Mais, ce mardi 20 septembre, la Commission européenne a fait savoir qu'elle souhaite élargir le public concerné, notamment en abaissant à 45 ans l'âge d'éligibilité.

D'après Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé qui a elle-même survécu à un cancer du sein, il est impératif de «dépister plus et mieux». La proposition de Bruxelles vise donc à modifier les recommandations européennes pour étendre ce dépistage organisé aux femmes de 45 à 74 ans.

Screening and early detection saves lives. I count on the support of all Member States. #EUCancerPlan pic.twitter.com/oc7eZKf7Xc

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 20, 2022