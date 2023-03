Embolie pulmonaire : voici les 4 signes qui doivent vous alerter

Une embolie pulmonaire correspond à une obstruction, totale ou partielle, d'une artère des poumons, le plus souvent par un caillot de sang, et qui doit être rapidement prise en charge. Voici les symptômes les plus courants qui doivent vous alerter.

Des douleurs thoraciques

L’embolie pulmonaire, qui touche chaque année en France entre 65.000 et 130.000 personnes, engendre des douleurs thoraciques, semblables à un point de côté, et qui ont tendance à être plus intenses lors de l’inspiration.

Des difficultés à respirer

Le patient peut avoir des difficultés à respirer, et souffrir de dyspnée et de tachypnée. Autrement dit, la respiration devient plus rapide et courte. A noter que les phlébites sont souvent à l'origine d'une embolie pulmonaire.

Une toux avec crachats de sang

Ces symptômes peuvent également s’accompagner d’une toux soudaine qui entraîne des crachats avec du sang. Ces signes doivent d’autant plus alerter lorsqu’il y a des facteurs de risque (intervention chirurgicale, cancer en cours de traitement, grossesse, obésité…).

Une hypotension artérielle

Sur la liste des symptômes de l’embolie pulmonaire, figure aussi l'apparition d'une hypotension artérielle, c’est-à-dire une tension artérielle basse, au point de provoquer des vertiges, ou des malaises.