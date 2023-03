Ces 5 protéines maigres à consommer le soir pour perdre du poids

Les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Mais le soir, il vaut mieux opter pour des protéines dites «maigres». Faciles à digérer et faibles en gras, elles favorisent le sommeil, et aident à perdre les kilos superflus en limitant le stockage.

Le poulet

Dans le cadre d’un régime, rien de tel que le poulet au dîner, en sachant que sa partie la moins grasse est le blanc. Plus précisément, cette partie se compose d'un maximum de 2% de graisses alors qu'elle apporte plus de 20 grammes de protéines (pour 100 grammes).

La dinde

Vous pouvez aussi miser sur la dinde, qui contient une faible teneur en lipides. Une escalope de dinde compte en moyenne seulement 100 calories et apporte près de 25% de protéines pour 100 grammes. En plus, elle est également source de fer, de potassium, de phosphore et de magnésium.

Les œufs

Si vous souhaitez affiner votre silhouette, sachez que les œufs sont eux aussi des alliés de taille. Ce sont des protéines maigres par excellence. Riche en minéraux, vitamines et en antioxydants, un œuf contient peu de calories (environ 85) et 6 grammes de protéines.

le cabillaud

Autre aliment incontournable : le cabillaud. Une portion de 100 grammes de filets de cabillaud représente 17 grammes de protéines et son taux de matière grasse est inférieur à 2%. Avec 70 calories pour 100 grammes, c’est un poisson très peu calorique.

Les pois chiches

Contrairement à ce que l’on peut penser, les pois chiches sont nos amis pour garder la ligne. Pauvres en graisses et en cholestérol, ces graines contiennent environ 8 grammes de protéines pour 100 grammes. Sans compter qu’elles sont dotées d’un indice glycémique bas et ont un effet rassasiant.