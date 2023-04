Cancers des os : ce symptôme qui doit vous alerter 

Les cancers des os représentent moins de 1 % de tous les cancers diagnostiqués chaque année en France. Ils sont donc relativement rares, mais restent difficiles à détecter.

Le diagnostic des cancers des os est souvent tardif car le principal symptôme de cette maladie, qui demeure peu fréquente, sont les douleurs ostéoarticulaires (osseuse et/ou articulaire). Elles sont persistantes et deviennent progressivement de plus en plus intenses.

Généralement, ces douleurs sont localisées au niveau de l'endroit où s’est développée la tumeur et elles ont tendance à s’intensifier pendant la nuit. Le patient a ainsi des difficultés à se mouvoir et les os sont plus susceptibles de se fracturer.

Dans certains cas, un gonflement peut également apparaître au niveau de la tumeur. A noter qu’il existe différents types de tumeurs de l’os.

Selon la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), les plus fréquentes sont : l’ostéosarcome, qui représente 50 % des cas, le sarcome d’Ewing, qui touche surtout les adolescents, et le chondrosarcome, qui concerne plutôt des adultes après 30 ans.

Les principaux examens de dépistage des cancers des os ou des métastases osseuses sont les radiographies et la scintigraphie osseuse.