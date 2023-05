Covid-19 : les soignants non vaccinés vont être réintégrés «à la mi-mai», annonce François Braun

Après dix-huit mois d’interdiction d'exercer leur métier, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé dimanche 30 avril que les soignants non vaccinés contre le Covid-19 pourront regagner leurs services «à la mi-mai».

Un an et demi après leur suspension, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont pouvoir réintégrer leur lieu de travail à compter «de la mi-mai», a annoncé le ministre de la Santé François Braun, ce dimanche 30 avril, dans une interview accordée au Pays Briard, en marge d’une visite chez Axon’ Câble à Montmirail, dans la Marne.

«Ces soignants vont être réintégrés. Ces dernières semaines, j’ai réuni l’ensemble des parties prenantes, car je veux que la réintégration se fasse, mais dans de bonnes conditions. Les non vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout», a dit François Braun.

«Les discussions ont eu lieu. L’instruction est prête. Je vais la signer en tout début de semaine prochaine (à partir du 2 mai : ndlr). Le décret de mise en application sera pour mi-mai», a-t-il ajouté.

Cette décision fait suite à l’avis de la Haute Autorité de Santé, qui a recommandé, le 30 mars dernier, de «lever l’obligation de vaccination» contre le Covid-19 pour les soignants. Ce jour-là, François Braun avait déclaré à l’AFP qu’il «suivrait cet avis».

Saisie à l'automne par le ministre et par l'Assemblée nationale, la HAS avait assuré que sa «préconisation de lever l'obligation de vaccination» contre le Covid-19 ne constituait en rien une remise en question ni de ses précédents avis, ni de cette vaccination.

Depuis septembre 2021, plusieurs milliers de professionnels de santé devaient attester d'un schéma vaccinal complet (deux, puis trois doses), sous peine d'être suspendus, sans rémunération.