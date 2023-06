Running : à quelle allure courir pour perdre du poids ?

La course à pied est l'une des activités physiques les plus populaires améliorer sa condition physique mais aussi pour perdre du poids. C'est l'un des sports qui permet de brûler le plus de calories. Pour maximiser ses effets sur sa silhouette, il faut choisir la bonne allure.

L'exercice physique pratiqué plusieurs fois par semaine est bon pour la santé. Mais ce peut aussi être un moyen de perdre du poids. Pour être efficace, mieux vaut prendre de la vitesse.

En effet, beaucoup de gens pensent que courir à un rythme lent et constant est le moyen le plus efficace de brûler des graisses. Mais en réalité, plus le rythme est lent, plus la quantité totale de calories brûlées est faible.

L'ALLURE IDÉALE POUR BRÛLER DES CALORIES

Pour maximiser la perte de poids, il est recommandé de courir à une intensité plus élevée. Lorsqu'on court à un rythme plus rapide, le corps brûle davantage de calories. En courant à une allure plus rapide, cela va stimuler le métabolisme et le corps continue de brûler des calories même après la séance d'entraînement.

L'IMPORTANCE DE LA VARIÉTÉ

Il est essentiel de varier l'intensité des entraînements de course pour éviter de s'habituer à un rythme spécifique. L'ajout de séances d'entraînement à haute intensité, comme les intervalles ou les sprints, peut stimuler le métabolisme et favoriser la perte de poids. Ces séances intenses augmentent la consommation d'oxygène du corps, ce qui entraîne une combustion de calories accrue.