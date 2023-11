Voici le type de vin qui déclencherait le plus de maux de tête, selon une étude

Après avoir bu un ou deux verres, certains vins, plus que d’autres, ont tendance à provoquer des maux de tête. La raison se trouve dans les molécules qui les composent, selon une récente étude.

En cette période de fin d’année, le vin peut être votre meilleur et votre pire ennemi. Une récente étude américaine a montré que certains vins, même s’ils sont consommés en petite quantité, sont susceptibles de causer des maux de tête dans les 30 minutes qui suivent leur consommation. Pour expliquer le phénomène, les chercheurs de l’Université de Californie ont élaboré une nouvelle hypothèse.

L'étude, parue dans le Scientific Reports le 20 novembre dernier, a rapporté que le vin rouge est particulièrement sujet à provoquer des maux de tête, en comparaison au vin blanc à cause de molécules : les flavonoïdes phénoliques.

«Nous pensons que nous sommes enfin sur la bonne voie pour expliquer ce mystère vieux de plusieurs millénaires», a déclaré Morris Levin, directeur du Headache Center de l'Université de Californie à San Francisco. «La prochaine étape consiste à le tester scientifiquement sur des personnes qui développent ces maux de tête».

une molécule 10 fois plus élevée dans le vin rouge

Les flavonoïdes phénoliques ont particulièrement attiré l’attention des chercheurs américains. Ces composés sont extraits des pépins et de la peau du raisin et contribuent à la couleur, au goût et à la sensation en bouche du vin rouge.

La teneur flavonoïde peut être 10 fois plus élevée dans les vins rouges que dans les vins blancs, ce qui fait du vin rouge un candidat privilégié pour provoquer des maux de tête immédiats.

D’autres facteurs sont souvent évoqués par les scientifiques comme le sulfite ou l’histamine. Les conclusions sont les mêmes : le vin rouge est plus sujet aux maux de tête. Par exemple, en ce qui concerne l'histamine, le blanc en contient souvent moins de 1 mg par litre, alors que le rouge atteint souvent les 3 à 4 mg.

Les vins du Sud-Ouest de la France sont les plus concentrés, comme le malbec, le merlot et le mourvèdres. Les vins de Bourgogne, composés uniquement de pinot noir, sont moins concernés.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.