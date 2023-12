Quelles sont les maladies qui peuvent faire beaucoup transpirer ?

La transpiration est un phénomène normal et naturel. Toutefois, lorsqu’elle est excessive, elle peut être associée à diverses pathologies. On parle alors d’hyperhidrose secondaire. Voici les maladies qui peuvent provoquer une hypersudation.

L'hyperthyroïdie

Ce symptôme peut indiquer un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne, impliquée dans la régulation de la température corporelle. Généralement, les patients souffrant d’hyperthyroïdie, lorsque la glande thyroïde produit trop d'hormones, ressentent aussi une fatigue constante et ont tendance à prendre ou à perdre beaucoup de poids.

certains cancers

Certains cancers et tumeurs, comme les lymphomes, le cancer du poumon et de la thyroïde, peuvent également provoquer des sueurs importantes, et ce, en raison de la modification du taux d'hormones, qui engendre un dérèglement de la température corporelle.

Le maladie de Parkinson

La transpiration abondante fait partie des symptômes de la maladie de Parkinson, pathologie neuro-dégénérative pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif. Cette maladie se caractérise par une disparition progressive de certains neurones dans le cerveau et touche actuellement environ 200.000 personnes en France.

la tuberculose

La transpiration peut être généralisée et excessive en cas de tuberculose, une infection bactérienne chronique. Cette maladie, qui se transmet aussi bien aux enfants qu'aux adultes, est causée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui s’attaque principalement aux poumons et se transmet par projection de bacilles dans l’air, en toussant notamment.

Le diabète

On peut également citer le diabète, maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Les personnes diabétiques sont en effet susceptibles de souffrir d’hypersudation, surtout la nuit. Quand le taux de sucre chute brutalement, l’organisme sécrète certaines hormones qui activent les glandes sudorales.