Maladie de Gilbert : quel est ce syndrome méconnu mais pourtant répandu chez les Français ?

Le syndrome de Gilbert est une pathologie bénigne du foie. Elle est relativement fréquente et se manifeste le plus souvent par un ictère, ou jaunisse.

Le syndrome de Gilbert affecte environ 2 à 8 % de la population générale. Cette affection est donc relativement courante. Toutefois, elle demeure assez méconnue. Plus précisément, il s’agit d’une pathologie bénigne du foie. Transmise génétiquement, elle se caractérise par une accumulation dans le sang de bilirubine.

Cette substance est un pigment biliaire en cause dans l'apparition de la jaunisse. Et normalement, elle est transformée par le foie puis éliminée dans les selles et les urines. Quand elle n’est pas traitée correctement par le foie, elle se retrouve donc dans le sang, engendrant ainsi un ictère, ou jaunissement de la peau et des yeux.

C’est d’ailleurs le principal symptôme de cette affection, décrite en 1901 par Augustin Nicolas Gilbert, d’où son nom. Les personnes atteintes du syndrome de Gilbert peuvent également présenter des douleurs abdominales, des nausées, et une grosse fatigue.

Le diagnostic de ce syndrome repose sur une analyse sanguine. Celle-ci permet de mesurer le taux de bilirubine. Cependant, cette maladie, qui est donc sans gravité, ne nécessite aucun traitement spécifique. Les médecins recommandent aux patients d’avoir une bonne hygiène de vie, de limiter leur consommation d’alcool et d’éviter le jeûne.