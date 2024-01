Covid-19 : il y a quatre ans, la Chine annonçait le tout premier mort de la maladie

C'était le 11 janvier 2020. Les autorités chinoises évoquaient pour la première fois le Covid-19. Il y a quatre ans jour pour jour, la Chine enregistrait officiellement son premier décès lié au virus.

Le 11 janvier 2020, les autorités chinoises révélaient le décès d’un individu à cause d'un virus qui a changé le cours de l’Histoire à tout jamais. Le monde apprenait la mort de la première victime officielle du Covid-19. Si son nom n’a jamais été révélé, il s’agissait d’un homme de 61 ans qui fréquentait le marché de Wuhan, maison mère de la pandémie mondiale.

Quatre ans après le premier décès lié au coronavirus, le monde comptait 6.947.192 morts le 28 juin 2023, selon le dernier bilan officiel de Santé Publique France. Du côté de l’Hexagone, 167.985 décès ont été recensés en août 2023 par Statista. Comment cette maladie, d’abord signalée comme une «mystérieuse pneumonie» par la Chine, a bouleversé les pratiques d'hygiène du monde entier ?

Le 5 janvier 2020

59 individus étaient contaminés en Chine. Certains des malades partageaient un point commun : celui d’être des vendeurs d’un marché de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons. Le 13 janvier, un premier cas était détecté hors de Chine, en Thaïlande. Le 15 janvier, un premier cas était déclaré au Japon.

Le 20 janvier 2020

Le pneumologue chinois Zhong Nanshan révélait que le virus est transmissible entre humains. Les 56 millions d’habitants de la région du Hubei étaient placés en confinement pour éviter la progression de l’épidémie. Le monde entier était alors spectateur de vidéos sur les réseaux sociaux qui fleurissaient, montrant des individus appelant à l’aide par leurs fenêtres ou emportés par des employés municipaux vêtus de combinaisons intégrales.

Le reste du monde a subi les effets de ce virus qui se propage lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle ou respire profondément. Le 24 janvier, les trois premiers malades étaient annoncés en France.

Le 16 mars 2020

Alors que le 11 mars 2020, 75.875 cas étaient recensés dans le monde, le coronavirus ayant déjà fait 4.635 morts. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’état de pandémie mondiale. Cinq jours plus tard, le 16 mars 2020, le premier confinement en France était annoncé par Emmanuel Macron.

Les crèches, établissements scolaires et universités étaient fermés jusqu’à nouvel ordre. Pendant près de deux mois, les déplacements individuels étaient limités sous peine d’amende et les frontières de l’espace Schengen étaient complètement fermées.

La totalité de la planète s'est confinée, et ceux qui ne l'ont pas fait en ont payé les frais. En avril 2020, le Dakota du Sud, aux États-Unis, qui refusait de confiner ses habitants, abritait le plus gros foyer d’infection du coronavirus de tout le pays d'Outre-Atlantique.

Le 8 avril 2020

Si la pandémie mondiale franchissait le cap (sous-évalué) des 100.000 morts, Wuhan sortait progressivement du confinement. Un soulagement pour la totalité du globe, qui a vu une lueur d’espoir avec l’apaisement de la contamination, au sein même de la zone où elle a débuté.

Le 15 avril 2020

Le Danemark était le premier pays européen à rouvrir les crèches et les écoles primaires, malgré un absentéisme important. La Norvège a suivi son voisin le 27 avril. Les lycées allemands et autrichiens ont également rouvert.

Le 11 mai 2020

La France et l’Europe sont sorties du confinement. Les commerces ont rouvert, les sorties étaient possibles sans attestation et les élèves se préparaient à retourner au sein des établissements scolaires. La plupart des autres pays de l’Europe ont également allégé leurs mesures de confinement, progressivement entre mai et juin.

Le 2 juin 2020

Les chiffres de l’épidémie étaient considérablement à la baisse en France et le gouvernement a amplifié le déconfinement. Les bars, restaurants, écoles, collèges et lieux de culture étaient de nouveau ouverts au public.

Le 9 novembre 2020

Le nombre de morts liés au Covid-19 a dépassé le million dans le monde en septembre 2020. Le 9 novembre 2020, le géant pharmaceutique américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech a dévoilé des résultats positifs pour son vaccin. Une semaine plus tard, la biotech américaine Moderna présentait également son vaccin.

Le 27 décembre 2020

La campagne de vaccination débutait en France, suivant plusieurs pays du monde et de l’Union européenne. Un peu moins de deux semaines plus tard, plus de 36 millions de doses ont été administrées dans plus de 50 pays dans le monde.

Le 9 août 2021

La campagne de vaccination s’est accélérée en France. Le passe sanitaire est devenu obligatoire pour entrer dans les bars, cafés, restaurants ou encore dans les lieux de santé ou les transports publics de longue distance. En janvier 2022, il a été remplacé par le passe vaccinal. En mars 2022, la vie reprenait son cours et le passe vaccinal n'était plus exigé au sein de l'Hexagone.

Depuis, le monde entier suit les précautions sanitaires qui ont été conseillées pendant la pandémie mondiale : se laver les mains entre chaque déplacements, porter un masque lorsque l'on est malade, prioriser le télétravail en cas de premiers symptomes...