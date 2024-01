Sarah Ferguson : après un cancer du sein, la duchesse d'York fait face à un cancer de la peau mais reste positive

Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, a annoncé dimanche par le biais de son porte-parole qu’elle était atteinte d’un cancer de la peau, quelques mois après avoir déjà été traitée pour un cancer du sein.

Un nouveau coup dur. Après avoir annoncé en juin avoir subi une mastectomie, la Duchesse d’York Sarah Ferguson a révélé être atteinte d’un cancer de la peau. «Après avoir reçu un diagnostic d'une forme précoce de cancer du sein cet été, Sarah, duchesse d'York, a reçu un diagnostic de mélanome malin», a déclaré son porte-parole dimanche 21 janvier.

Une pathologie découverte lors de l’opération de chirurgie reconstructrice intervenue après sa mastectomie, a précisé son porte-parole. «Son dermatologue a demandé que plusieurs grains de beauté soient retirés et analysés en même temps que la duchesse subissait une chirurgie reconstructrice suite à sa mastectomie, et l'un d'entre eux a été identifié comme cancéreux», a-t-il expliqué, soulignant qu’une analyse plus approfondie était en cours, afin de s’assurer que la maladie a bien été «détectée dès les premiers stades».

Sarah Ferguson veut rester optimiste

Malgré cette nouvelle annonce, qui intervient peu de temps après un premier cancer, l’ex-épouse d’Andrew veut garder le moral. «De toute évidence, un autre diagnostic si peu de temps après le traitement du cancer du sein a été pénible, mais la duchesse reste positive», a ainsi fait savoir son porte-parole.

Comme lors de l’annonce de son cancer du sein, Sarah Ferguson a insisté sur l’importance du dépistage et la vérification de la «taille, la forme, la couleur et la texture» des grains de beauté.

Bien qu'elle n'ait pas été invitée au couronnement du roi Charles III, Sarah Ferguson est restée proche de la famille royale, malgré son divorce du second fils de la reine Elizabeth II, en 1996, après dix ans de mariage.