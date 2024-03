Bactérie dangereuse au Japon : comment se transmet ce streptocoque du groupe A

Au Japon, une infection bactérienne dangereuse se propage à un rythme effréné. Un nombre record de cas de décès, provoqués par des streptocoques du groupe A, a été recensé l’année dernière.

Si le pays avait pourtant bien géré la crise du Covid-19, le Japon est aujourd'hui victime d'une «maladie mangeuse de chair». Désignée comme telle par le Asahi shinbun, l’un des grands quotidiens nationaux japonais, la pathologie se propage à grande vitesse sur le territoire national. De nombreux cas ont été signalés au pays du Soleil-Levant en 2023, et les experts de la santé ont prévenu que ce chiffre pourrait augmenter.

Le nombre de patients diagnostiqués avec le syndrome de choc toxique streptococcique (STSS) a diminué pendant la pandémie de Covid-19, mais les cas confirmés ont grimpé à 941 l'année dernière, dépassant le précédent record de 894 établi en 2019, selon l'Institut national des maladies infectieuses japonais. 422 malades ont été recensés entre le 1er janvier et le 17 mars.

Comme l'ont expliqué des experts nippons dans un article publié le 15 mars par The Guardian, l’augmentation des cas de cette «maladie mangeuse de chair» pourrait être liée à la levée des restrictions imposées pendant la pandémie de coronavirus. Outre sa propagation rapide, 30% des cas de STSS se terminent par la mort. Les chercheurs craignent, en outre, que la maladie ne se diffuse davantage au Japon, car des souches présentant une virulence et une contagiosité élevées ont été confirmées.

27 départements du Japon placés en alerte rouge

Le 17 janvier, le ministère de la Santé a demandé aux gouvernements locaux d'analyser des échantillons prélevés sur des patients STSS pour déterminer les souches. Selon les analyses, le STSS serait principalement causé par une bactérie appelée streptocoque pyogenes, le streptocoque du groupe A (SGA), responsable d’infections fréquentes bénignes et non invasives, telles que l’angine et l’impétigo, mais également d’infections invasives graves.

Le STSS peut être causé non seulement par le streptocoque du groupe A, mais également par la souche du groupe G. Selon l'Institut national des maladies infectieuses japonais, la souche du groupe A entraîne davantage de décès chez les moins de 50 ans. Soixante-cinq patients de moins de 50 ans ont reçu un diagnostic de STSS entre juillet et décembre 2023. Environ un tiers d'entre eux, soit 21, sont décédés. Au total, 27 des 47 départements du Japon sont placés en alerte rouge.

Les premiers symptômes du STSS sont des maux de gorge, de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements et une léthargie. Mais certains patients sont décédés en quelques dizaines d’heures, en raison d’une défaillance multiviscérale ou de problèmes respiratoires. Seraient concernés, en majorité, les adultes de plus de 30 ans. La plupart des patients atteints du STSS sont des personnes âgées.

blessures aux mains et aux pieds

La bactérie, qui pénètre souvent dans la circulation sanguine et dans le liquide céphalorachidien, où les bactéries ne peuvent normalement pas être détectées, est dite carnivore car elle provoque la nécrose d’une bande de tissu qui entoure les muscles des patients. Cela entraîne une diminution soudaine du fonctionnement de nombreux organes.

Bien que le processus d’infection n'a pas encore été découvert, il est connu que la bactérie infecte les patients par le biais de blessures aux mains et aux pieds. Dans le cas où un plaie commence à enfler ou devient douloureuse - et en cas de fièvre -, le patient doit se rendre immédiatement dans un établissement médical.

Le ministre de la santé japonais, Keizo Takemi, a rappelé en janvier dernier les mesures d’hygiène de base, telles que «se laver les mains et se couvrir la bouche en cas de toux ou d’éternuements». Cette recrudescence concerne également les pays européens, comme le suggère l’Institut Pasteur. En France, ce type d’infection est en croissance depuis plus de vingt ans.