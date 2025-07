Superbactéries : des millions de morts, un coût de 2.000 milliards de dollars par an d'ici à 2050... Des modèles scientifiques craignent le pire

D’ici à 2050, les infections liées aux superbactéries pourraient entraîner des millions de décès supplémentaires chaque année et impliquer près de 2.000 milliards de dollars de pertes économiques annuelles, d’après un rapport.

Face à la progression dévastatrice des bactéries résistantes aux antibiotiques, les prévisions sont alarmantes. A l'horizon 2050, les superbactéries pourraient provoquer des millions de décès supplémentaires chaque année et peser près de 2.000 milliards de dollars par an sur l’économie mondiale, selon une étude financée par le gouvernement britannique.

Le rapport, publié par le Center for Global Development, a évalué les pertes potentielles à 1.700 milliards de dollars de PIB par an si aucun effort coordonné n’est effectué à l’encontre de l’antibiorésistance. Les grandes puissances économiques, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne seraient parmi les plus durement touchées.

Surtout, les auteurs de l'étude rappellent que les investissements qui permettraient d'éviter ou du moins d'atténuer un tel scénario sont en danger. Aux États-Unis, l’administration a coupé 9 milliards de dollars dans l’aide internationale. Et l’Europe, de son côté, a aussi réduit ses aides. Des décisions jugées contre-productives par les auteurs du rapport. En effet, «si les programmes actuels ne sont pas protégés, les taux de résistance vont exploser», a annoncé Anthony McDonnell, chercheur et auteur principal de l’étude.

D'immenses pertes économiques

Les conséquences seraient dramatiques : 1,34 million de morts par an aux États-Unis, 184.000 au Royaume-Uni, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). À cela s’ajoutent des hospitalisations plus longues, des traitements plus coûteux, et un système de santé sous pression.

Les pertes de PIB annuelles pourraient atteindre 722 milliards de dollars pour la Chine, 295,7 milliards pour les États-Unis, 187 milliards pour l’UE, 65,7 milliards pour le Japon et 58,6 milliards pour le Royaume-Uni.

Même les pays jusque-là épargnés pourraient basculer. De plus, les effets ne seraient pas uniquement sanitaires. En effet, la main-d’œuvre diminuerait, les coûts de santé grimperaient (jusqu’à 57 milliards de dollars aux États-Unis), et les économies s’affaibliraient durablement.

À l’inverse, un investissement massif dans la prévention, les traitements de qualité et le développement de nouveaux antibiotiques pourrait rapporter gros : plus 156 milliards de dollars de croissance annuelle aux États-Unis, plus 12 milliards pour le Royaume-Uni.

Un constat partagé par le professeur Mohsen Naghavi, membre de l'IHME : «Sans action immédiate, les médicaments actuels pourraient devenir inefficaces. Une simple infection pourrait redevenir mortelle.»

Malgré les signaux d’alerte, les réponses politiques peinent à suivre. Le Royaume-Uni affirme avoir engagé des réformes, mais pour les scientifiques, le compte n’y est pas.