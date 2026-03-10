Santé : voici les charcuteries les moins grasses, selon une nutritionniste

Vous faites attention à votre ligne ou à votre cholestérol mais vous avez une raclette ou un pique-nique de prévu ? Découvrez les charcuteries les plus saines, à privilégier selon une diététicienne.

Toutes les charcuteries ne se valent pas. S’il est conseillé de limiter sa consommation de charcuterie à 150 g par semaine selon le Programme national nutrition santé, vous pouvez vous octroyer un petit plaisir de temps en temps à l’occasion d’un apéro entre amis ou d'un pique-nique en famille tout en faisant attention à votre santé. Interrogée par CNEWS, la diététicienne Sophie Janvier conseille de privilégier les charcuteries issues de viande blanche et de viande de bœuf plutôt que celles issues de porc. Voici une liste des moins grasses.

la Bressaola

Charcuterie italienne, la bressaola est une viande de bœuf salée et séchée. Elle ne contient que 2 à 3% de matière grasse vous pouvez compter 165 kcal pour 100 g.

La viande des Grisons

Originaire du canton des Grisons en Suisse, d’où son nom, la viande des Grisons est également de la viande de bœuf. Elle est idéale pour les sportifs, on trouve dans 100 g environ 30 g de protéines le tout pour 150 kcal. La viande des Grisons est également riche en vitamine B12.

Le bacon de dinde

C’est l’alternative au bacon de porc. Moins gras avec environ 150 kcal pour 100 g, le bacon de dinde est réalisé à partir de viande de dinde hachée, salé et ensuite fumée. Le bacon de dinde contient également plus de protéines, environ 29 g, que son cousin à base de porc, lui, autour des 11 g.

Le jambon de dinde

Riche en vitamines B, en fer et en protéines, le jambon blanc de dinde est la charcuterie la moins grasse, comptez 104 kcal pour 100 g. Il s’agit de la meilleure option pour les personnes ne souhaitant pas consommer de viande rouge.

Si vous souhaitez une option à base de porc tout en faisant attention à votre santé vous pouvez opter pour le jambon blanc, idéalement sans couenne selon Sophie Janvier. Ideal pour des sandwichs et les salades, sur 100 grammes de jambon blanc environ 20% sont des protéines pour 115 kcal.

Il existe donc des charcuteries permettant un régime alimentaire équilibré. Il ne faut tout de même pas en consommer plus que ce qui est recommandé, notamment pour leurs teneurs en nitrite pouvant causer des maladies cardio-vasculaires et des cancers colorectaux.