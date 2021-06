Un satellite en bois bientôt envoyé dans l’espace

Ce serait une première historique. En novembre 2021, le premier satellite en bois doit prendre son envol en direction de l’espace.

L’engin est développé par Artic Astronautics, une société finlandaise. Dénommé Wisa Woodsat, il est composé d’une enveloppe de bouleau en contreplaqué et prend la forme d'un cube mesurant 10 cm de côté, pour un poids total d'1 kilo.

Selon l’Agence spatiale européenne, les seuls éléments sans bois sont des rails d’aluminium pour le déploiement dans l’espace, ainsi qu’un bâton à selfie en métal. Si le projet se met en place, l’objectif reste de tester le comportement et la durabilité du contreplaqué en conditions extrêmes.

Dans un communiqué de presse, Jari Makinen, co-fondateur de Artic Astronautics, s'est dit excité par son invention. «Woodsat est un simple et magnifique objet, dans la tradition du design nordique. Ce serait très intéressant de le voir en orbite».

Outre l’aspect recherche, Wisa Woodsat est aussi un outil pédagogique devant susciter l’intérêt pour l’espace. «Nous espérons intéresser les gens, qu’ils s’intéressent aux satellites et au monde de l’espace qui touche déjà nos vies et qui ne va que s’élargir dans le futur», a encore souligné Jari Makinen. Pour l'aider dans cette entreprise, l'agence de presse britannique Reuters a d'ailleurs diffusé une vidéo (visible ci-dessous) dans laquelle on peut voir en détail le prototype.

Avant son lancement officiel, un modèle d’essai a effectué un vol stratégique. En effet, le 12 juin dernier, le ballon transportant le satellite miniature a décollé depuis le centre scientifique Heureka, en Finlande, atteignant les 31,2 km d’altitude.

Le but de cet essai était principalement de tester les systèmes embarqués et la caméra, dans des conditions proches de l’environnement spatial. Comme prévu, l’appareil est redescendu en parachute, atterrissant dans la forêt. «Tous les systèmes ont fonctionné comme prévu pendant le vol d’essai», a affirmé Jari Makinen.

WATCH: The world's first wooden satellite is set to launch this year. The WISA WOODSAT satellite is made of plywood pic.twitter.com/zUka7OcLK1

— Reuters Science News (@ReutersScience) May 13, 2021