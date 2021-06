Espace : un «nuage orphelin» observé pour la première fois

C'est inédit. Pour la première fois de toute l'histoire scientifique mondiale, des chercheurs ont récemment pu observer un «nuage orphelin».

Celui-ci a été repéré de manière totalement inattendue par le télescope XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui s'est réjouie de la découverte sur Twitter.

De nouvelles observations effectuées avec @esa_xmm ont révélé un "nuage orphelin" - un nuage isolé au sein d'un amas de galaxies - le premier jamais observé https://t.co/xilxEuRcLo pic.twitter.com/CuJS0rm5ow — ESA France (@ESA_fr) June 29, 2021

La photo a été codée en couleur par l'ESA pour faciliter la compréhension. La partie bleue correspond au «nuage orphelin». Si elle semble toute petite, il faut garder en tête que ce nuage est en fait plus grand que la Voie lactée, selon les chercheurs de l'Université d'Alabama / Huntsville (Etats-Unis) qui l'ont découvert. Le rouge signale quant à lui des gaz chauds, et le blanc, des galaxies.

Tout seul au milieu des galaxies

Pour comprendre ce qu'est un «nuage orphelin», il faut s'intéresser aux galaxies. Les galaxies sont des assemblages totalement chaotiques d'étoiles, de gaz, de poussières, et d'une matière appelée «milieu interstellaire» qui comble l'espace entre les étoiles. Les galaxies sont des milliards dans l'Univers et se regroupent très souvent. Elles forment alors des «amas de galaxies», qui tiennent ensemble grâce à la gravitation.

Mais parfois, à l'intérieur même de ces groupes, un morceau de milieu interstellaire est arraché à sa galaxie et se retrouve tout seul dans l'amas. C'est ce que l'on appelle un «nuage orphelin». Autrement dit : ce que l'on voit sur la photo de l'ESA est en fait un bout de galaxie isolé parmi des dizaines d'autres.

Si les scientifiques savaient qu'ils existaient, jamais jusqu'à aujourd'hui ils n'avaient réussi à en observer un. Le «nuage orphelin» découvert par l'ESA se trouve dans l'amas Abell 1367, aussi appelé amas du Lion, situé à 300 millions d'années lumières de la Terre et contenant environ 70 galaxies. Le nuage a été repéré pour la première fois en 2017 par le télescope japonais Subaru.

Le professeur Chong Ge et ses collègues de l'Université d'Alabama ont publié étude à son sujet dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Dedans, ils expliquent que le nuage «flotte probablement entre les galaxies depuis longtemps». Il aurait réussi à survivre aux différences de vitesse et de densité à l'intérieur de l'amas grâce à son champ magnétique, qui lui permet de neutraliser ces instabilités.

Mais il reste encore beaucoup d'inconnues. Par exemple, les chercheurs ne savent pas qui est la «galaxie mère» du nuage. Soit les raisons pour lesquelles le nuage s'est détaché de sa galaxie qui, elles aussi, restent donc encore au stade de théorie.