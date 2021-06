Espace : quelle est cette mystérieuse tache rouge visible sur Pluton ?

Surnommée la «baleine» ou la «macule Cthulhu» depuis sa découverte en 2015, la zone rouge foncé présente à la surface de la planète naine Pluton continue d’intriguer. Les hypothèses initiales sur les raisons de sa présence ont été remises en question par une nouvelle étude.

La sonde spatiale New Horizons avaient permis de révéler, il y a six ans, la présence de cette «région équatoriale rougeâtre foncé, (…), recouverte d’un matériau sombre et non glacé dont l’origine et la composition n’ont pas encore été déterminées», rappelle l’étude publiée dans Icarus au début du mois. Cette zone, appelée communément «Cthulhu», se situe à l’ouest du «cœur glacé» de Pluton.

Les scientifiques ont imaginé que cette région bien spécifique de la planète naine était due aux tholins. Il s’agit de composés dont la présence pourrait s’expliquer par la réaction chimique entre une couleur présente dans la lumière ultraviolette du soleil, qui réagirait en arrivant au contact de molécules de méthane présentes dans l’atmosphère de Pluton, décrit Numérama. Ces tholins seraient par ailleurs présents sur Titan et Triton, les grandes lunes de Saturne et Neptune.

La zone en question renvoie une couleur rouge foncé [@Nasa/AFP]

Le mystère pas encore levé

Les chercheurs ont donc voulu reproduire ces composés en laboratoire dans des conditions similaires à l’atmosphère de Pluton, pour s’assurer qu’ils réfléchissent la lumière de la même façon que l’a enregistré la sonde New Horizons. Or, la correspondance n’est pas exacte. Des divergences entre les spectres existent.

«Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusion ferme sur la composition et les propriétés de la surface dans la région de Cthulhu, et en particulier sur la nature chimique exacte du matériau rouge», pointe l’étude. Un autre phénomène que les tholins pourraient donc être à l’œuvre. De nouvelles expériences doivent être réalisées pour lever ce mystère.